Ya son más de 90 muertos por el fentanilo contaminado y crece la alarma en varias provincias

La cifra de víctimas por el uso de fentanilo contaminado sigue en aumento y ya supera los 90 muertos en distintas provincias. Este martes se confirmaron tres nuevos casos en Formosa, uno en Córdoba, siete en Santa Fe y nueve en Bahía Blanca. La Justicia investiga si existen más fallecimientos no registrados oficialmente.

Una fiscalía federal revisa la actuación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre el control de los laboratorios en los últimos cinco años. En ese marco, se ordenó una pericia para determinar si hubo un posible desvío de fentanilo hacia el narcotráfico, informó el medio TN.

Fuentes sanitarias informaron que actualmente no circulan ampollas de fentanilo contaminado, ya que todos los lotes fueron recuperados.

Sin embargo, la causa no tiene aún procesados, aunque no se descarta que eso ocurra en el futuro. La investigación apunta a esclarecer si el lote adulterado fue consecuencia de una maniobra deliberada o de una grave impericia.

Fentanilo contaminado: se incautaron más de 100 mil ampollas del opioide

Según informó Noticias Argentinas, en la investigación ya se incautaron más de 100 mil ampollas del opioide, al tiempo que el pasado viernes 8 de agosto se llevó a cabo un allanamiento en la clínica Vélez Sarsfield, en la provincia de Córdoba, donde se secuestraron historias clínicas.