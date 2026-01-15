Río Negro volvió a prorrogar la emergencia pesquera en el golfo San Matías

El gobierno de Río Negro prorrogó por otros seis meses la emergencia pesquera, que se mantiene desde 2024, por las condiciones críticas del sector.

El decreto 15/2026 firmado por el gobernador Alberto Weretilneck el viernes pasado y publicado esta semana en el Boletín Oficial, extiende la medida en los mismos términos y condiciones que estaban vigentes con anterioridad, tras la prórroga otorgada en junio del año pasado.

Según los fundamentos, el Gobierno tomó en cuenta un informe técnico del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni, referido al estado de conservación del stock de merluza del golfo de San Matías que concluye que tras analizar “los resultados obtenidos en la campaña de investigación pesquera ambiental REDE 2024 la biomasa total del stock de merluza mostró un incremento en relación al año 2022, pero el mismo representa un 50% de los valores promedios históricos de referencia considerados biológicamente sustentables a largo plazo”.

El organismo técnico recomendó “mantener medidas de resguardo del recurso y el sostenimiento de las pesquerías”, según señala el decreto oficial.

La emergencia pesquera en el golfo San Matías había sido emitida originalmente en 2023 y tuvo sucesivas prórrogas en base a evaluaciones técnicas realizadas y a la intervención de la comisión asesora de pesca marítima provincial.

Para la decisión de mantener la condición de emergencia, se reunió el sector de pesca industrial y artesanal, que analizó los antecedentes y la necesidad de “sostener las medidas adoptadas en pos de la conservación del recurso pesquero”.