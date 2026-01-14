En Río Negro piden informes sobre permisos de pesca comercial durante 2025

La legisladora Ayelén Spósito presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo rionegrino para conocer los «permisos de pesca con fines comerciales autorizados para operar dentro de la reserva pesquera de la provincia» durante 2025.

La gestión incluye al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y a la Subsecretaría de Pesca y Producción Acuícola.

La solicitud fue acompañada por sus pares José Luis Berros, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao, e incluye seis puntos.

Piden la cantidad de permisos otorgados durante el año pasado «a embarcaciones y empresas reguladas por la Ley Provincial N° 1960» y detalles de las firmas «indicando razón social y domicilio legal».

Solicitan también la identificación de los buques autorizados «en cada caso» con «nombre, matrícula, tipo de embarcación y empresa armadora» y la cantidad de toneladas que fueron autorizadas a capturar «por cada permiso otorgado, discriminadas por empresa y por buque».

Por último piden una descripción de «los criterios técnicos, administrativos y normativos utilizados para el otorgamiento de los permisos de pesca industrial durante el período indicado», como así también «toda la documentación respaldatoria de la información requerida».

Para los parlamentarios operaron mucho barcos «de afuera» y «no está claro quienes son los dueños». mientras que las capturas «superan la capacidad de las plantas de procesamiento habilitadas en San Antonio Oeste».