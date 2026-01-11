Roca inauguró un nuevo paseo urbano en la Zona Norte, entre Evita y Carlos Esponda: los detalles

El Municipio de Roca inauguró el viernes pasado el Paseo de calle América, con un acto que se realizó en la esquina de América y Damas Patricias. Vecinos del barrio acompañaron la apertura de este espacio público, pensado para caminar, encontrarse y disfrutar al aire libre en la Zona Norte de la ciudad.

La obra en el norte de Roca abarcó el sector comprendido entre Evita y Carlos Esponda, donde se completaron 650 metros de veredas de hormigón. A lo largo del recorrido se incorporó alumbrado vial y peatonal, equipamiento urbano y una estación saludable, además de un sistema de riego por goteo y la forestación del paseo.

Foto: municipio de Roca.

Desde el Municipio destacaron que la obra se integra a un plan más amplio de mejoramiento urbano, orientado a sumar espacios públicos de calidad en distintos barrios de la ciudad. La extensión del paseo busca acompañar el crecimiento de la Zona Norte y fortalecer los lugares de encuentro para la comunidad.

En paralelo, continúan las tareas complementarias en el sector, con la instalación de nuevas luminarias LED y trabajos de nivelación del terreno con terminación en arena amarilla, para optimizar la accesibilidad y el confort del recorrido peatonal.

El proyecto también prevé la incorporación de juegos infantiles y siluetas de animales autóctonos en chapa, con una impronta lúdica y educativa destinada a niñas y niños que utilicen el espacio.

Durante la inauguración, la intendenta María Emilia Soria subrayó el alcance de la obra y pidió el acompañamiento de los vecinos. «Terminamos otra obra importantísima para este barrio, todo el paseo de la calle América, con 650 metros lineales de nueva vereda, 73 columnas, 147 luminarias LED, dos cisternas, riego por goteo y 250 árboles aguaribay que van a crecer en este lugar«, señaló.

Además, invitó a la comunidad a apropiarse del espacio, «les pedimos que lo cuiden, pero también que hagan deportes, porque hay una estación saludable”.