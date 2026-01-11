En el 2026, Río Negro no asistirá al transporte urbano y qué dicen los intendentes involucrados

Parte del pasaje de transporte urbano en ocho municipios está subsidiado por el Estado provincial. Esa asistencia inicialmente correspondía a la Nación, que lo suspendió, y lo sostuvo la Provincia desde el 2024. Pero el presupuesto de Río Negro del 2026 no prevé ningún financiamiento del transporte urbano. En cambio, sí hay partidas para conservar recursos para el interurbano.

En el 2025, el Estado provincial mantuvo unos 420 millones mensuales para atenuar el impacto del costo del transporte de pasajeros en Río Negro. El 60% (unos 252 millones) recaía en el servicio interurbano provincial y el 40% (unos 168 millones) en los urbanos.

Según el presupuesto del 2026, el aporte interurbano se mantendrá en el 2026, pero conservará iguales montos. En cambio, no figuran partidas para los pasajes urbanos. El secretario de Transporte, Juan Ciancaglini, confirmó esa decisión y dijo habérsela comunicado a cada municipio.

La Provincia hizo un esfuerzo y acompaño por dos años a los municipios para que se acomoden frente a la suspensión del aporte de la Nación”. Juan Ciancaglini, secretario de Transporte de Río Negro.

“La Provincia hizo el esfuerzo y el acompañamiento por dos años para que los municipios se acomoden frente a la suspensión del aporte por parte de la Nación”, dijo. Agregó que en este lapso existieron acciones para hacerlo más eficiente -incluyendo suspensión de frecuencias- mientras que la Provincia duplicó las asistencias en el 2024 y las sostuvo en el 2025.

Comentó que la situación y la respuesta quedan ahora en los municipios, algunos de ellos ya cumplían con una contraparte.

Estoy preocupada por el corte del aporte provincial en el transporte. No corresponde que el municipio destine fondos”. María Emilia Soria, intendenta de Roca.

La asistencia provincial en Viedma era de 23 millones mensuales. Foto: Pablo Leguizamon.

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, se mostró “preocupada” por el corte y recordó que la asistencia del municipio estaba en adelantarle a la empresa el monto del subsidio provincial.

“No corresponde que el municipio aporte”, respondió cuando se la consultó por esa posibilidad y lo enfatizó por encima incluso del estado de las arcas municipales.

El corte de la Provincia no es bueno en este momento por su impacto en los más necesitados. Necesito hablar del tema con el gobernador”. Wálter Cortes, intendente de Bariloche.

Bariloche tiene el servicio urbano más extenso y, por eso, tenía la asistencia mayor: 100 millones de pesos mensuales.

El intendente Walter Cortés no cierra el tema y entiende que la Provincia no puede abandonar esa asistencia. “Necesito hablarlo con el gobernador. El corte no es bueno en este momento, pues impacta en los sectores más necesitados”, afirmó.

“Al municipio no le sobra nada”, afirmó para apartarse de la posibilidad de un financiamiento con recursos locales.

La Provincia no tiene por qué subsidiar el transporte urbano, fue la Nación quien se retiro y tiene un fondo específico”. Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

Viedma percibió 23 millones mensuales en el 2025. Lo siguieron Cipolletti y Roca, con 15,3 millones y 15 millones, respectivamente. La lista se completa con 5,5 millones de Cinco Saltos, 5 millones de El Bolsón, 2,5 millones de San Antonio y 1 millón para Sierra Grande.

El intendente cipoleño Rodrigo Buteler se alinea con la decisión provincial. “La Provincia no tiene por qué subsidiar el transporte urbano, fue la Nación quien se retiró cuando tiene una recaudación específica”. Remarcó, además, su identificación y la participación de un “proyecto integral” con el gobierno provincial. No tiene definido qué hará el municipio porque actualmente cumple con una licitación del servicio.