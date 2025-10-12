Roca oficializó la creación del Área Ribera Norte para proteger la margen del río Negro

La Municipalidad de Roca creó oficialmente el Área Ribera Norte, un nuevo sector de protección ambiental que abarca 500 metros desde la margen norte del río Negro, entre Isla 32 y Paso Córdoba. La medida fue sancionada a través de Ordenanza de Fondo, publicada en el Boletín Oficial y busca preservar un sector que «presenta valores ambientales, paisajísticos, culturales y recreativos de especial interés para la ciudad».

Según la ordenanza, el objetivo central es garantizar la conservación del ambiente ribereño y promover un modelo de desarrollo sustentable. En ese marco, se prevé la elaboración de un «Plan de Manejo del Área Ribera Norte», que definirá las futuras intervenciones, circuitos de uso público y posibles acuerdos de cooperación con organismos provinciales y nacionales.

De acuerdo al documento, se permitirán complejos de cabañas y campings de bajo impacto, emprendimientos turísticos regulados por la Ordenanza de Turismo, y food trucks en zonas a definir.

El área fue declarada “Paisaje Protegido” bajo custodia municipal y establece que se deberá garantizar un camino de ribera de acceso público de 35 metros en las zonas privadas que lindan con el río. La Dirección de Medio Ambiente será la autoridad de aplicación.

Además, el texto prohíbe expresamente la urbanización y nuevas subdivisiones, y obliga a los emprendimientos ya existentes como barrios cerrados, campings o complejos recreativos a adecuarse a las nuevas normas de uso del suelo como, por ejemplo, sistemas adecuados de tratamiento de efluentes cloacales que eviten la contaminación de napas y cursos de agua.

Las parcelas privadas ubicadas dentro del Área Ribera Norte se regirán por los criterios de la zona «productiva irrigada» establecidos en la Ordenanza Nº 4232/06, con una superficie mínima de seis hectáreas.

Nuevos circuitos de recreación en el Área Ribera Norte de Roca:

Según la ordenanza, el municipio anticipó que en el sector comprendido entre Isla 32 y el puente de Paso Córdoba se desarrollará un «circuito de recreación y turismo de bajo impacto» que «podrá incluir ciclovías, sendas peatonales, miradores para la observación del paisaje y de la flora y fauna local», entre otras iniciativas.

La iniciativa también proyecta la creación de un «centro de interpretación ambiental», que funcionará como punto educativo y de concientización.

Además, el Órgano de Aplicación podrá implementar acciones directas y suscribir convenios con vecinos frentistas, organizaciones vecinales y entidades ambientalistas para garantizar dicha protección.