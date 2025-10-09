Feria del Libro 2025 en Roca: lectura, charlas y muchos stands, las actividades confirmadas para este jueves

La Feria del Libro 2025 abrió sus puertas en Roca. La séptima edición de uno de los eventos más esperados del año comenzó el miércoles 8 de octubre y se extenderá hasta el próximo 12 de octubre. Mirá el detalle de las actividades programadas para este segundo día de la feria.

La Feria del Libro 2025 ya tuvo su primer jornada exitosa y este jueves volverá a abrir sus puertas con otra agenda de actividades.

Todos los vecinos y vecinas de Roca, o de otras ciudades, podrán acercarse al Predio Ferial Municipal ubicado en calle Cerro Tronador 260 para disfrutar de todas las propuestas dispuestas en el lugar.

Desde la organización resaltaron que la Feria del Libro 2025, como es usual, será con entrada libre y gratuita. Recuerden que este 8 de octubre las puertas estarán abiertas desde las 11 y hasta las 23.

Actividades confirmadas para este jueves 9

Según el cronograma compartido por el municipio de Roca, este jueves se esperan las siguientes actividades:

Juan Solá

Natalia Mazzei La Eco Intensa

Asociación Conciencia

Liliana González

Alejandro Bercovich

Además se podrá disfrutar de exposiciones, presentaciones, charlas, talleres y otras actividades.