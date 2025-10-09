Feria del Libro 2025 en Roca: lectura, charlas y muchos stands, las actividades confirmadas para este jueves
La 7° edición de la Feria del Libro organizada por el Municipio de Roca inició y se desarrollará hasta el 12 de octubre. Mirá el detalle de todas las actividades.
La Feria del Libro 2025 abrió sus puertas en Roca. La séptima edición de uno de los eventos más esperados del año comenzó el miércoles 8 de octubre y se extenderá hasta el próximo 12 de octubre. Mirá el detalle de las actividades programadas para este segundo día de la feria.
La Feria del Libro 2025 ya tuvo su primer jornada exitosa y este jueves volverá a abrir sus puertas con otra agenda de actividades.
Todos los vecinos y vecinas de Roca, o de otras ciudades, podrán acercarse al Predio Ferial Municipal ubicado en calle Cerro Tronador 260 para disfrutar de todas las propuestas dispuestas en el lugar.
Desde la organización resaltaron que la Feria del Libro 2025, como es usual, será con entrada libre y gratuita. Recuerden que este 8 de octubre las puertas estarán abiertas desde las 11 y hasta las 23.
Actividades confirmadas para este jueves 9
Según el cronograma compartido por el municipio de Roca, este jueves se esperan las siguientes actividades:
- Juan Solá
- Natalia Mazzei La Eco Intensa
- Asociación Conciencia
- Liliana González
- Alejandro Bercovich
Además se podrá disfrutar de exposiciones, presentaciones, charlas, talleres y otras actividades.
- 10:30 a 11:30. AULA TALLER 1: Taller “Historias con taumatropos” a cargo de Graciela Fernández. Destinado a jardines de infantes (4 y 5 años).
- 14 a 16. AULA TALLER 1: Taller “Cacharrófonos” a cargo del docente Hugo Garcés
- 14 a 16:30. AULA TALLER 2: Taller “Creación de historietas. De la idea a la imagen”, a cargo de Jorge Carrión. Destinado a Escuelas secundarias.
- 17 a 19:30. AULA TALLER 2: Ciclo Literario “Conversaciones”. Ciclo llevado a cabo por el artista local Chelo Candia. Con invitados especiales como la escritora patagónica Liliana Campazzo y el escritor Jorge Espíndola. Una programación que va desde mesas de lectura, creación de textos y cierres musicales. Abierto a todo público
- 17 a 17:30: AULA TALLER 1: Presentación “Educación y sociedad. Hilvanando voces” de Glenda Miralles y Rosana Cipressi.
- 17 a 17:30. AUDITORIO: Presentación “La comunicación sin barreras” de Sandra Cevey.
- 18:30 a 19. AULA TALLER 1: Presentación “Panóptico y otros cuentos” de Pablo Yoiris.
