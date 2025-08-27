Un barrio de Roca rechazó que asfalten sus calles por los altos costos que planteó el Municipio

En el barrio Quintu Panal de Roca la obra comenzó pero hay resistencia de algunos vecinos. En el barrio Unter los trabajos no llegaron a comenzar. (Foto: Andrés Maripe)

Los vecinos del barrio Unter de Roca rechazaron que el municipio realice la pavimentación de sus calles por los altos costos que presupuestó la municipalidad. La situación se enmarca en el debate que generaron los valores que los frentistas deben afrontar en este barrio y en Quintu Panal, otro sector de la ciudad que ya está con la obra en marcha pero que también cuestionó el valor del metro cuadrado de asfalto.

Según indicó la municipalidad de Roca, en el registro de oposición, prevaleció la no aceptación de la obra, con 208 expresiones por el «no» y 113 positivos.

Incluso la intendenta María Emilia Soria se reunió con los frentistas la semana pasada, antes del cierre del registro, el 22 de agosto pasado.

En el caso puntual del barrio Unter, los vecinos del barrio afirmaron que los llegaban hasta los seis millones de pesos por frentista, en el caso de las esquinas.

El municipio a través de la intendenta María Emilia Soria planteó el valor que propusieron a los vecinos es el que corresponde y figura incluso en las listas de referencia del ministerio de Obras Públicas. Además remarcó que pagando al contado el descuento era del 40% y que también había financiación, que los vecinos consideraron que hacía las cuotas demasiado altas.

En su comunicación oficial, la municipalidad dijo que las principales inquietudes planteadas por los vecinos y vecinas para el rechazo se relacionaban «con la inestabilidad económica que atraviesa el país y la imposibilidad de asumir un compromiso de pago en dicho contexto«.



«En este marco, muchos optaron por esperar el momento adecuado para la realización de la obra, incluso mencionando la posibilidad de volver a un modelo de gobierno nacional con el Estado ejerciendo un rol central en la ejecución de mejoras de infraestructura urbana como esta», se indicó desde el municipio de Roca.

En el barrio Quintu Panal objetaron los costos del asfalto pero la obra está en marcha

En el barrio Quintu Panal, casi en la zona céntrica de Roca, también hubo cuestionamientos por el costo del asfalto, pero en este caso la obra ya está en marcha. En este sector de la ciudad los costos son mayores porque las dimensiones de las calles y los lotes son mayores al barrio Unter.

El costo para un terreno en una esquina llegó en algunos casos a 12 millones de pesos por frentista. Hay vecinos que todavía rechazan la obra pese a que ya se está construyendo. De hecho hubo quejas por la falta de información por parte del Municipio.

Los vecinos señalaron en julio que «del monto que nos correspondía abonar ni de los plazos para ejercer oposición no fuimos informados previamente del costo por metro cuadrado, ni de que el pago sería exigible en plazos cortísimos y bajo condiciones usurarias”.

Con estas condiciones los vecinos afirmaron que les quedaban cuotas que rondaban los 500.000 pesos durante cuatro años.

Por su parte, la intendenta Soria indicó que el barrio Quintu Panal hubo 11 personas que no querían la obra de un total de 180. “Se comunicó cómo era el plan de pago. El quiere pagar de antemano la totalidad de la obra, tiene un 40% de descuento, que lo asume el municipio”, explicó. Dijo que el 70% de los vecinos ya pagaron y que los trabajos están en marcha.