Rodríguez Larreta pidió ampliar Juntos por el Cambio y apoyó el ingreso de Juan Schiaretti

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, salió a pedir públicamente la ampliación de Juntos por el Cambio y que se analice la incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Lo hizo a través de un comunicado que salió en la previa de la reunión que mantendrán este lunes los dirigentes del frente opositor.

“JxC tiene que ampliarse y construir una nueva mayoría con todos aquellos que compartamos los mismos valores”, exhortó el candidato a presidente del PRO.

Es el primer posicionamiento explícito que formula Larreta, desde que se instaló la discusión pública sobre la posibilidad de ampliar la coalición. Su postura confronta directamente con la de Patricia Bullrich, cuyo entorno ya admitió que rechazan la iniacitiva.

“Las conversaciones con referentes nacionales como Juan Schiaretti, José Luis Espert o Margarita Stolbizer tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina”, afirmó el precandidato del PRO.

Y en la misma línea, aclaró: “En el caso de Juan Schiaretti, no va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia y la ciudad de Córdoba con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, dos candidatos de lujo que me honra apoyar”.

En sintonía con lo expresado por el entorno del mandatario cordobés, la idea central es reformular a la oposición y proponer un nuevo espacio más abarcativo. “El cambio que necesitamos no es solo político, es mucho más profundo. No es un tema de nombres. Es, como dije, total. Es un tema de visión, de entender que este sistema en el que vivimos no va más”, argumentó Larreta en su texto.

«Yo estoy convencido de que para lograrlo, y para que ese cambio dure para siempre, tenemos que ampliar el espacio de cambio que iniciamos con el PRO y con Juntos por el Cambio. De hecho, Mauricio y el PRO, la Coalición Cívica y el Radicalismo en 2015 crearon este espacio con esa convicción: juntos somos más que la suma de las partes. Y esa vocación de ampliarnos, de sumar, no ha parado desde entonces», subrayó Rodríguez Larreta.

En esa línea discursiva, el socio fundador del PRO resaltó firmamente que «todos los que están comprometidos con el cambio, vengan de donde vengan, son bienvenidos«.

Juntos por el Cambio se reunirá mañana para debatir el ingreso de Juan Schiaretti, tras el pedido de Larreta

Frente a la nueva interna por la ampliación del frente, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se encontrará mañana a las 15 en la sede del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical para avanzar con el debate, de cara a las próximas elecciones.

El objetivo en un principio es llegar a un acuerdo antes del cierre de alianzas que será el 14 de junio. Y es una idea que es impulsada por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

Fue el propio Morales quien expresó públicamente la semana pasada que estaban abiertas las negociaciones para sumar a Schiaretti. Además advirtió que Juntos por el Cambio debe salir de «lógica de la confrontación interna inmovilizante» en la que quedó inmerso, producto de la interna entre Bullrich y Rodríguez Larreta.

La iniciativa forma parte de la estrategia de un sector de la coalición opositora que busca «ganar músculo político» de cara a las elecciones de este año sumando a sectores del peronismo no K.

Cuando esas negociaciones salieron a la luz, la semana pasada, Patricia Bullrich y Mauricio Macri buscaron desmerecer las intenciones de ese sector de Juntos por el Cambio. Para expresidente se trata de una jugada para perjudicar a la exministra en su carrera por la Presidencia.

Rodríguez Larreta pidió ampliar a Juntos por el Cambio y apoyó el ingreso de Juan Schiaretti: el comunicado completo