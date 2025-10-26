Rolando Figueroa confirmó que habló con Javier Milei por el ataque a Pablo Cervi: «No tiene nada que ver con la elección»

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó que se comunicó por mensaje de texto con el presidente Javier Milei tras el «lamentable y muy desagradable» robo que sufrieron el diputado y candidato de La Libertad Avanza, Pablo Cervi y su familia. Sin embargo, el mandatario fue enfático en desvincular el incidente con las elecciones legislativas 2025.

«Es un hecho policial, no tiene nada que ver con la elección», sostuvo Figueroa. Aseguró que la evidencia apunta en esa dirección, detallando que los delincuentes «preguntaban por otro nombre» y que la vivienda asaltada no era de uso permanente.

Figueroa mencionó que los asaltantes se llevaron «unos relojes, unos anillos» pero «dejaron los celulares», y confirmó que la justicia provincial ya está investigando el caso.

Las declaraciones fueron realizadas en una conferencia de prensa por la que Figueroa fue denunciado por los apoderados de La Libertad Avanza y el PJ por entender que se trató de un acto de campaña, que rompió la veda electoral.

Figueroa evaluó como «sorprendente» la Boleta Única de Papel

En paralelo, el mandatario realizó una evaluación positiva de la jornada electoral. Destacó la buena participación, señalando que para el mediodía ya había votado más del 32% del padrón provincial, con picos como Chos Malal que se acercaban al 40%.

Figueroa se mostró «sorprendentemente» satisfecho con el debut de la Boleta Única. «Es muy fácil para votar», afirmó. Resaltó como un logro clave del nuevo sistema el hecho de que obliga a los ciudadanos a votar por categorías individuales, eliminando la «lista completa» o lista sábana. Según el gobernador, esto «fortalece la democracia» al forzar un mayor conocimiento de los candidatos.

Rolando Figueroa: «Es un test para el Gobierno Nacional»

Políticamente, Figueroa definió esta elección como una «nueva etapa y un test» crucial. Explicó que servirá para «medir el apoyo restante del gobierno nacional», que triunfó en el balotaje con más del 50%.

Indicó que el objetivo de su fuerza es «robustecer» el proyecto provincial en el Congreso nacional. Proyectó un escenario donde los partidos provinciales «independientes» tendrán mucho peso y obligarán a un mayor diálogo. Finalmente, al ser la primera elección nacional de su espacio, concluyó: «es todo ganancia».