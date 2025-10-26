Intimaron a Rolando Figueroa por romper la veda electoral con una conferencia de prensa en Neuquén

La jueza federal con competencia electoral de Neuquén, Carolina Pandolfi, intimó este domingo al gobernador Rolando Figueroa por romper la veda en medio de las elecciones legislativas. El mandatario ofreció una conferencia de prensa en el local partidario de La Neuquinidad y fue denunciado por los apoderados de La Libertad Avanza y el PJ por entender que se trató de un acto de campaña, algo que está prohibido mientras transcurren los comicios.

Según la resolución que firmó este mediodía la magistrada, los apoderados de La Libertad Avanza y el Partido Justicialista -Nicolás Montero y Belén de los Santos, respectivamente-, se comunicaron vía WhastsApp al teléfono particular del secretario electoral, Leonardo Zaglio, y al de la jueza aproximadamente a las 12 informando que el gobernador estaba dando una conferencia de prensa «con banner identificatorios de la alianza La Neuquinidad».

El hecho fue informado también a la Unidad Fiscal de Neuquén.

La jueza Pandolfi resolvió intimar a Rolando Figueroa «a cesar en la realización de actos de campaña» tras corroborar que en la conferencia de prensa se usaron «distintivos partidarios» cuyo uso está vedado en el Código Electoral Nacional durante la jornada electoral y porque, además, instó a la ciudadanía «a votar a los candidatos afines a la alianza La Neuquinidad al resaltar la importancia de que el Congreso se integre con personas afines a su proyecto».

La intimación fue bajo apercibimiento del artículo 239 del Código Penal, el cual establece que será reprimido «con prisión de 15 días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal».

Figueroa había anunciado su horario de votación a las 12 de este domingo pero, sorpresivamente, definió sufragar temprano para dedicarse a «recorrer escuelas», según indicó en la conferencia de prensa, y convocar a los medios al mediodía para responder preguntas desde el local de La Neuquinidad.