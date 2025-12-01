Rolando Figueroa confirmó quién ocupará el nuevo ministerio de Juventud, Deporte y Cultura

El gobernador Rolando Figueroa confirmó este lunes una nueva incorporación al gabinete de Neuquén: Josefina Codermatz asumirá como ministra de Juventud, Deporte y Cultura, la flamante cartera que creó el mandatario para encarar la segunda mitad de su gestión. La funcionaria asumirá el jueves junto con Tanya Bertoldi, quien estará a cargo de Infraestructura, y nuevos secretarios y subsecretarios.

Figueroa definió el nuevo ministerio de Juventud, Deporte y Cultura como «un área clave para la construcción de la red social y la sustentabilidad social de la provincia». En el gobierno lo ven como «una herramienta de vinculación» que puede trabajar de forma transversal con el resto de las áreas.

El «ministerio soñado» del gobernador, quien inició su carrera política en una secretaría similar, durante la gestión de Jorge Sobisch, pero que nunca logró llevarla al rango ministerial.

Hoy Diario RÍO NEGRO confirmó que estará a cargo de Josefina Codermatz, de 31 años, quien la actual gestión se venía desempeñando como directora ejecutiva del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep).

Es contadora pública y licenciada en Administración y Sistemas con experiencia en el sector privado: trabajó en el JP Morgan, la empresa Sacatuc SRL y un estudio contable antes de ingresar a la administración pública, de la mano de Figueroa.

Las subsecretarías que tendrá Juventud, Deporte y Cultura

El nuevo ministerio a cargo de Josefina Codermatz tendrá una secretaría de Deporte y Cultura de la que dependerán dos subsecretarías: una de Deporte y otra de Cultura.

Además, tendrá una subsecretaría de Juventud y estará bajo su órbita ECyDENSE (Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado).

Todas estas áreas estaban bajo el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres de Julieta Corroza, quien dejó el cargo para asumir como senadora. Esa cartera ya no existirá más como tal, sino que sus funciones se distribuirán en otros ministerios.

Además de estos cambios, se creará una secretaría de Desarrollo Humano que pasará a depender del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Lucas Castelli. Estará a cargo de Miryan Abojer, actual secretaria de Cultura, Inclusión y Gestión Comunitaria.