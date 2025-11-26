Nueva ministra en el gabinete de Rolando Figueroa: Tanya Bertoldi asume en Infraestructura

El gobernador Rolando Figueroa confirmó este miércoles que Tanya Bertoldi asumirá como nueva ministra de Infraestructura de Neuquén, un cargo que permanecía vacante desde enero de este año. La diputada nacional renunciará pocos días antes de finalizar su mandato en el Congreso para poder asumir.

Bertoldi, en paralelo a su función de legisladora, también ocupaba hasta ahora la secretaría de Obras Públicas y la presidencia de la Upefe, el organismo que tiene a cargo los proyectos con financiamiento internacional.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO sobre su designación, era algo que Figueroa ya tenía pensado desde hace tiempo, pero su rol como diputada le impedía asumir una función de ministra. «Ordenó la Upefe, ordenó Obras Públicas y estamos en un año récord de ejecución de obras. Es mucho mérito de ella», describieron desde el gobierno sobre la dirigente.

Bertoldi es arquitecta y una de las referentes del PJ que se alineó a la gestión que inició Figueroa en diciembre de 2023. Y fue sumando protagonismo conforme el gobernador valoró su perfil «ejecutivo» y «técnico» para acelerar la ejecución de obras, uno de los pilares de su gestión.

Según se anticipó, asumirá como ministra el martes 4 de diciembre, por lo que renunciará a su banca de diputada nacional a días de que finalice su mandato.

Otros cambios en el gabinete

El ascenso de Tanya Bertoldi al cargo de ministra trae de la mano otras modificaciones. Por un lado, su función en la secretaría de Obras Públicas la asumirá María Eugenia Ferraresso, exministra de Mujeres de Omar Gutiérrez.

Ferraresso ya venía trabajando junto a Bertoldi en la Upefe desde los inicios de la gestión de Rolando Figueroa. La presidencia de ese organismo aún no está definida.

Otro cambio dentro de Infraestructura será la creación de una secretaría de Vivienda y Hábitat que tendrá bajo su cargo a IPVU y Adus. Ana Servidio asumirá ese rol y dejará el Copade.

Como ya había anticipado Diario RÍO NEGRO, el 5 de diciembre el gobierno presentará su Plan de Vivienda y lo hará ya con las nuevas funcionarias en el cargo.