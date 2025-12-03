«Debe ser récord»: diputados de Rolando Figueroa pidieron reformar una ley que aún no está promulgada

Una ley que todavía no está promulgada sufrirá una modificación en la Legislatura de Neuquén antes del cierre de las sesiones ordinarias. Se trata de la que aprobó el endeudamiento de 150 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que necesita «adecuaciones» para habilitar al gobierno de Rolando Figueroa a optar por las herramientas de crédito público a largo plazo que sean más convenientes. «Debe ser un récord», cuestionó ayer la oposición al criticar el tratamiento «apurado» que se le dio a la iniciativa, hace menos de tres semanas.

El proyecto ingresado ahora por el oficialismo busca encuadrar la autorización otorgada por el artículo 9° de la ley 3540 –la recientemente sancionada- y adecuarla a la ley 2141 de Administración Financiera y Control. Esto implica que el Ejecutivo pueda utilizar cualquiera de las operaciones vinculadas a la emisión y colocación de títulos, bonos u otras obligaciones de mediano y largo plazo.

El diputado Matías Martínez (Comunidad) explicó que la propuesta no incrementa el monto del endeudamiento sino que le otorga al gobierno más herramientas de gestión para que, en su momento, «pueda optar por la opción más conveniente».

La ley 3540 autorizó al Ejecutivo a contraer un préstamo de 150 millones de dólares con el BID para financiar el «Proyecto Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo Fase 1». Pero, además, el artículo 9° amplió en 100 millones de dólares la autorización de endeudamiento que había fijado la ley 3434 del 2024, restableciendo el tope general en 500 millones de dólares.

Este último aspecto es el que se busca «aclarar» con este nuevo proyecto.

«Estamos haciendo un rollo»

«Es la reforma más rápida que recuerde, debe ser récord», cuestionó la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir-LLA), a quien secundó también César Gass (UCR), lamentando el tratamiento apurado que se le dio a la ley de endeudamiento.

Lorena Parrilli (Unión por la Patria), por su parte, llevó la discusión a todas las autorizaciones de crédito que ya se aprobaron en esta gestión, las que relevó en «1.100 millones de dólares». «La opción para la inversión pública es tomar deuda en un contexto muy desfavorable», reclamó.

Hasta ahora, el gobierno solo avanzó en créditos con organismos internacionales, con condiciones de tiempo de gracia y tasas de interés «muy buenas», según planteó el diputado Francisco Lépore (Avanzar).

«El déficit que tiene la provincia en infraestructura es muy grande, no se puede resolver de un día para el otro. La inversión que se requiere es muy alta, las tasas de interés a las que está accediendo la provincia con BID, CAF son muy buenas, distintas a las que se venían tomando», defendió.

También Claudio Domínguez (MPN) explicó que la modificación de la ley es para que la Provincia «pueda emitir y colocar títulos y bonos a mediano y largo plazo porque, como estaba redactada ahora, podías tomar a corto plazo».

«Es una ley aclaratoria. Estamos haciendo un rollo de una ley que ya votamos», zanjó.