Rolando Figueroa firmó un convenio con Nación durante IAEF: más rutas de Neuquén tendrán asfalto, cuáles son

Rolando Figueroa anunció la pavimentación de rutas estratégicas en el norte neuquino e incluye hasta un paso a Chile. El gobernador firmó un convenio con Nación para acceder a más de 400 millones de dólares de tres organismos multilaterales de crédito. Los fondos también se destinarán a obras de servicios básicos y fortalecimiento urbano.

Durante la 46ª Convención Anual del IAEF, celebrada en la ciudad de Bariloche, el gobernador firmó con el secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, el convenio que permitirá avanzar en líneas de financiamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Desde provincia informaron que el programa contempla proyectos de conectividad vial, infraestructura de servicios básicos, equipamiento urbano y regularización de tierras, además de iniciativas vinculadas con la resiliencia y la creación de empleo en el sector turístico.

Cómo se reparten los fondos que consiguió provincia y cuándo empezarían las licitaciones

El acuerdo con la CAF prevé una inversión de hasta 137,8 millones de dólares, que se suma a los 100 millones de dólares que ya se encuentran en ejecución junto al organismo, destinada a nuevas obras de pavimentación.

Constituye la segunda etapa del «Programa de Cohesión y Equilibrio Territorial» y que en febrero de 2026 podrían comenzar a licitarse las obras que incluyen 91 kilómetros de ruta desde Andacollo al paso internacional Pichachén.

A su vez, con el BID negocian un préstamo por 150 millones de dólares para el programa “Hacia un Neuquén sostenible”. Unos 50 millones serán destinados a loteos con servicios más regularización e integración urbana.

También destinarán fondos para realizar pavimento urbano, paseos costeros, centros de salud y proyectos de agua y saneamiento. Estas obras se licitarían a partir de octubre de este año.

Por otra parte, con el Banco Mundial intentan conseguir un crédito por otros 150 millones de dólares para el programa “Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo – Fase 1”.

Esta iniciativa busca fortalecer la infraestructura con fines turísticos e incluye el proyecto de las rutas 54 a Manzano Amargo, 65 de Villa Traful a Ruta 237 y 63 a Meliquina. Además también sumarán equipamiento para el manejo del fuego, diseño turístico y rutas escénicas y las licitaciones saldrían a partir de noviembre de este año podrían comenzar a licitarse las obras.

Qué otras obras anunció Figueroa este viernes

El gobernador informó el inminente inicio de la pavimentación de la Ruta 43 en el tramo que une Las Ovejas con Varvarco, una obra que, a través del convenio alcanzado con Nación, podrá acceder a los recursos necesarios para extender la conectividad hasta la localidad de Manzano Amargo.

También se estableció que la obra de pavimentación de la ruta que conecta Andacollo con Los Miches comenzará en marzo del próximo año. El plan contempla su continuidad hacia Los Guañacos en una segunda etapa, con la meta de alcanzar finalmente el paso internacional Pichachén.