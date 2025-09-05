Con la presencia de Sturzenegger, Menem y los gobernadores, finalizó IAEF en Llao Llao

Con la presencia de los gobernadores, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger, finalizó esta tarde la 46º convención nacional del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se llevó a cabo en el mítico Hotel Llao Llao de la ciudad de Bariloche.

Tres mandatarios provinciales dijeron presente frente a los empresarios, Alberto Weretilnek gobernador de Río Negro, Rolando Figueroa gobernador de Neuquén y Raúl Jalil gobernador de Catamarca, y brindaron la perspectiva económica del interior del país.

«La mirada que se tiene desde el obelisco es muy miope respecto a lo que se vive en las provincias» afirmó Figueroa con los funcionarios nacionales sentados en primera fila. Explicó que la construcción en la que se encuentra como gobernador es generacional, con el foco puesto en los intereses de los y las neuquinas.

«Nuestro país venía de incumplir todos los contratos en el exterior y de 70 juicios en el CIADI. El RIGI era la única alternativa posible para que Argentina vuelva a generar confianza entre los inversores extranjeros», afirmó Weretilnek. «Estamos marchando en ese sentido, con avances en la soldadura del oleoducto y el inicio de la construcción de la terminal en Punta Colorada», valoró.

Gobernadores. La mirada de las provincias en el cierre de la convención de IAEF.

Weretilnek agregó que «los recursos de Vaca Muerta, en términos geológicos son una roca. Se convierten en un recurso económico por la decisión política de provincias como Neuquén y Río Negro», en complicidad con Figueroa, sentado a su lado.

A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió al escándalo de los audios que comprometen con supuestos casos de corrupción al gobierno nacional. «El presidente tomó la decisión de apartar a funcionario, intervenir el organismo, auditarlo, y dar lugar a que actué a justicia que en menos de 48 horas avanzó en allanamientos» afirmó Menem, y agregó con suspicacia: «pensemos que venimos de un fiscal que no llegó a declarar en el Congreso de la Nación».

En relación a la dinámica del poder legislativo donde el oficialismo ha sufrido una serie de duras derrotas en los últimos dos meses, estimó que se trata de una estrategia de la oposición para desestabilizar al gobierno en medio de un año sensible en lo electoral.

«Este gobierno tiene tres activos muy importantes: el superávit fiscal, la seguridad y la transparencia. ¿Dónde nos están pegando? En el equilibrio fiscal, en la gobernabilidad y a dos semanas de las elecciones en Buenos Aires, en la transparencia con estos audios ilegales«, sentenció Menem.

En el cierre de la convención, Federico Sturzenegger realizó un amplio panorama de los primeros 20 meses de su gestión en la desregulación del Estado. El ministro de desregulación y transformación es mencionado como uno de los autores de la Ley Bases y del DNU 70/23 con los que la gestión Milei inició la re estructuración del sector público.

«Este gobierno sacó a 12 millones de personas de la pobreza, bajó la inflación del 25% al 1,5% mensual en menos de dos años, generó exportaciones creciendo al 8% anual, y ha logrado una notable baja del gasto que es la única forma sustentable de bajar impuestos», repasó Sturzenegger.

«Redujimos en 53.000 los empleos públicos sin afectar los servicios básicos, lo que implica un ahorro de unos US$ 2.000 millones al año que le podemos devolver a los argentinos en reducción de impuestos», agregó.

Organigrama. El ministro Sturzenegger desembarcó en el IAEF con una versión impresa del organigrama del Estado.

Mientras el ministro hablaba, comenzó a desplegarse una enorme tira de papel que alcanzaba para recorrer toda la extensión del auditorio entre los asistentes. En esa tira de papel, y para dar noción del tamaño del problema, estaba desplegado todo el organigrama de Vialidad Nacional que según Sturzenegger debe ser reformulada y transformada.

«Un organismo que mantiene 20.000 de los 840.000 km de rutas que tiene la Argentina, con 5.000 empleados y 1.500 directores que cobran sueldo. Eso es lo que queríamos desregular, y el Congreso de la Nación nos lo impidió. Hicieron caer el decreto y debemos seguir pagándole a la burocracia», afirmó Sturzenegger.

«Hay una buena parte de los legisladores en el Congreso de la Nación que quizá por ‘síndrome de Estocolmo’ termina siendo funcional al kirchnerismo» Federico Sturzenegger

Explicó que cuando el Congreso rechaza un decreto que da de baja una ley previa, eso no implica automáticamente que se re establece la ley previa al decreto. «Cuando rechazaron el veto al decreto que reformaba el INTA, el INTI y Vialidad, el Congreso dejó automáticamente a la Argentina sin INTA, sin INTI y sin Vialidad», afirmó, y relató que «esa es la razón por la que tuvimos que dar marcha atrás con la medida mediante otro DNU, porque nuestra intención no es romper todo».

Por último Sturzenegger afirmó que «hay una buena parte de los legisladores en el Congreso de la Nación que quizá por ‘síndrome de Estocolmo’ termina siendo funcional al kirchnerismo», y aventuró que luego de octubre el gobierno estará más firme para sostener en el Congreso las políticas del gobierno nacional, y anticipó que pase lo que pase en las elecciones el proceso de desregulación del Estado va a continuar intacto.