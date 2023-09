Cristina Kirchner «está muy comprometida con el proceso electoral a pesar del bajo perfil», dijo Rossi

El aspirante a vicepresidente y actual jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró que la dos veces mandataria Cristina Fernández de Kirchner cumple un rol activo, aunque de «bajo perfil», en la campaña electoral de Unión por la Patria. Sus aclaraciones llegan tras los cuestionamientos de propios y ajenos respecto a las limitadas intervenciones de la Vice en lo que va de la elección.

«La realidad es que Cristina [Kirchner] está muy comprometida con el proceso electoral, con un bajo perfil, y definirá ella con Sergio [Massa] cuando consideren necesaria su participación», expresó en diálogo con Splendid – 990.

En sintonía, el titular de ministros aseguró que la figura de la Vicepresidenta genera controversias sea cual sea de su accionar: «Pasa lo que expresa el dicho ‘bogas porque bogas y bogas porque no bogas’. Cuando aparece, monopoliza la campaña y opaca a los candidatos y cuando no aparece porque no aparece…».

En otro pasaje de su entrevista, se mostró optimista ante la crisis económica y vaticinó años «promisorios» para el país. Además, prometió que la compleja situación inflacionaria y salarial terminará en noviembre, con el ingreso de dólares.

«Sabemos que la situación es compleja, una mezcla de herencia y de un hecho externo, la sequía, que hizo que nos faltaran 21 mil millones de dólares, el 25% de los ingresos del país. Cuando hay pocos dólares, el dólar vale más caro cuando vale más caro hay más inflación y cuando hay más inflación los precios aumentan y el poder adquisitivo del salario no alcanza», desarrolló.

Para Rossi, las condiciones en la economía van a cambiar, pero mientras tanto destacó las medidas paliativas que tomó el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

El descreimiento con Milei y las críticas a Victoria Villarruel

El jefe de Gabinete cargó además contra el presidencial de La Libertad Avanza Javier Milei al que acusó de «mentiroso» y cruzó a la diputada Victoria Villarruel, que completa la fórmula libertaria.

«Ha demostrado ser bastante mentiroso, a esta altura dicen que no van a dolarizar porque no tienen los dólares, pero caminó tres meses con ese caballito de batalla», argumentó sobre el economista.

Camino al 22 de octubre, Rossi pidió: «Hay que convocar a todos los argentinos, ciudadanos democráticos, que nos preciamos de vivir en democracia a reivindica este estilo de vida y no permitir que avance un gobierno de características autoritarias que reivindica la dictadura».

A días del acto que encabezó Villarruel «en homenaje a las víctimas del terrorismo», el funcionario expresó: «Esta señora quiere justificar el accionar de la dictadura durante esos siete años, justifica el golpe de Estado. A partir de allí, plantea un escenario calamitoso, un retroceso después de 40 años de democracia»

«La verdad es una justificación de los siete años de dictadura, incluyendo una justificación del golpe y de todos los crímenes que se llevaron adelante desde desapariciones, torturas, violaciones, asesinatos, robos de bebés», continuó.

Por último, calificó de «peligrosos» los dichos de Carolina Piparo, candidata a gobernadora por La Libertad Avanza, quien sostuvo que el Congreso debe respaldar todo lo que la figura presidencial plantee. «Es un paso previo a ignorar al parlamento», concluyó Rossi.