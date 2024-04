Rucci criticó el nuevo piso de Ganancias: «Se le está sacando al que más esfuerzo hace»

El secretario general de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, criticó la eventual vuelta del Impuesto a las Ganancias y aseguró que no era el compromiso que había asumido el presidente Javier Milei. «Los salarios se van a resentir muchísimo», afirmó en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Escuchá al secretario general de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, en RÍO NEGRO RADIO:

El líder sindical aclaró que aún están debatiendo con las empresas la paritaria del sector correspondiente a marzo, lo que agrega más «malestar» entre los trabajadores petroleros.

Según adelantó este fin de semana el ministro del Interior, Guillermo Francos, el nuevo piso que evalúa el gobierno nacional para pagar el Impuesto a las Ganancias que proyecta el gobierno estará entre 1.500.000 pesos y 2.000.000 pesos.

«Los trabajadores petroleros seguimos pagando las malas administraciones, porque esto tiene que ver con eso. Obviamente que de ninguna manera estamos de acuerdo, se le está sacando al que menos tiene o al que más esfuerzo hace, no vemos que hagan lo mismo con las empresas», afirmó.

Rucci planteó que «hay mucho malestar en la gente, cae muy mal». «Y no solo eso, sino que no podemos aún cerrar paritaria. Si hoy no se pueden cerrar, imaginate para adelante», planteó.

El dirigente petrolero cuestionó que «vuelve a recaer en los trabajadores una responsabilidad de Ganancias que no tienen. No era el compromiso que tenía el presidente con todo esto. No solo vamos a pagar Impuesto a las Ganancias, sino que vamos a pagar más impuestos de luz, gas, y los salarios se van a resentir muchísimo», reclamó.

En las localidades petroleras, Milei tuvo sus mejores desempeños en las elecciones nacionales, pese a que los referentes del sindicato hicieron campaña por el peronista Sergio Massa. «La gente sigue votando a alguien que va a ser su verdugo», había dicho tras los resultados de octubre.

