Ruta 40 en Río Negro: un fallo judicial quedó firme y ahora exigen obras «urgentes» a Nación

La Justicia dictaminó que el gobierno nacional debe realizar obras en la Ruta Nacional 40 para asegurar el tránsito seguro en la vía. El fallo judicial de 2024 quedó firme, y el presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, reclamó la urgente puesta en marcha de los trabajos: «Continúan las dilaciones para el arreglo definitivo de esta importante carretera patagónica».

López recordó que la acción de amparo fue presentada por el actual gobernador Alberto Weretilneck cuando era senador, junto al gobierno de Río Negro, la Defensoría del Pueblo y diversas instituciones de la región. La medida judicial se inició ante la «falta de mantenimiento» por parte del anterior gobierno nacional, que «dejó abandonada durante años una de las rutas más importantes de la Patagonia«, indicó López.

Ruta 40: críticas a Vialidad Nacional y la seguridad vial

El legislador provincial destacó que la resolución judicial demuestra que el reclamo «no se trata de un capricho ni un reclamo vacío«, y que «la Justicia nos dio la razón a la Provincia«. En ese sentido, López agregó que el gobierno nacional «no tiene más lugar para las excusas» y debe «encargarse del arreglo de la Ruta 40».

Asimismo, el representante de Juntos Somos Río Negro advirtió que no tolerarán que «por la inacción o por el simple hecho de no invertir en obra pública, se sigan perdiendo bienes y vidas humanas en nuestras rutas».

López también vinculó esta sentencia con la situación actual de la Ruta Nacional 151, donde «continúan registrándose hechos graves sin respuestas concretas del gobierno nacional vigente». Subrayó que «otra vez los rionegrinos arriesgan su vida y otra vez sin soluciones desde Buenos Aires», y cuestionó el «silencio de siempre de los partidos nacionales».

Finalmente, el legislador apuntó a la «falta de posicionamiento» de dirigentes nacionales con representación rionegrina. «Llevamos cuatro años de silencio del diputado Aníbal Tortoriello y compañía. Son muy visibles en campaña, pero cuando hay que defender a la provincia desaparecen», remarcó López, quien concluyó que la sentencia «marca con claridad quiénes están realmente del lado de Río Negro», reafirmando el compromiso de su bloque de «seguir exigiendo estas obras y cuidando a los rionegrinos».