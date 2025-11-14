En fotos | Feroz incendio de pastizales en Roca: así avanza el fuego cerca de la Ruta 22

Un incendio de pastizales alertó a los Bomberos Voluntarios de Roca este viernes 14 de octubre. Según conformaron desde el organismo, se trata del mismo lugar que generó complicaciones ayer, en la zona conocida como «Bicentenario», sobre calle Viterbori a la vera de la Ruta 22.

Personal de Bomberos comunicó que «los móviles siguen trabajando en el lugar». Se aguarda más información.

Incendio en Roca (Foto: Juan Thomes).

De todas maneras, en las imágenes se observa cómo el fuego consumió varias hectáreas de pastizales. Las llamas rodean lo que parece ser un galpón abandonado.

Incendio de pastizales en Roca. (Foto: Juan Thomes).

El fuego avanza a la vera de la Ruta 22. (Foto: Juan Thomes).

Doble emergencia en Roca: Bomberos combatieron un gran incendio y asistieron a una víctima fatal en la Ruta 6

Bomberos Voluntarios de Roca tuvieron una jornada intensa este jueves con dos intervenciones de alta complejidad. Los incidentes requirieron el despliegue de múltiples unidades y la colaboración de organismos municipales y de seguridad, confirmaron desde la institución.

El primer siniestro se registró durante la mañana en la calle Viterbori, a 200 metros al sur de la Ruta 22, el mismo sector donde se desató un incendio de pastizales este viernes. Bomberos combatieron el fuego por más de seis horas.

Bomberos asistieron a un incendio de pastizales en Roca. (Gentileza).

Se movilizaron cinco unidades y dos camiones regadores provistos por el Municipio. Personal de Tránsito municipal debió desviar la circulación vehicular en la zona debido a la escasa visibilidad que generaba el humo.

El segundo hecho ocurrió alrededor de las 18 horas en la Ruta Provincial N°6, dos kilómetros al sur de la Ruta Nacional N°22. Dos unidades de bomberos se dirigieron al lugar tras tomar conocimiento de un siniestro vial. Al llegar, el personal encontró un vehículo que había caído dentro del desagüe que corre en paralelo a la ruta.

Murió una mujer en un accidente en Roca. (Juan Thomes).

En el sitio, la conductora del automóvil recibía maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) por parte de la Policía y vecinos que pasaban. El equipo de Bomberos colaboró con las tareas de reanimación hasta la llegada del personal del SIARME, quien dispuso el traslado de urgencia de la mujer al hospital local para su atención.