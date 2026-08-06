Así fue la sesión maratónica por el proyecto de Propiedad Privada en el Senado
La cámara alta empezó el debate después de las 14 por las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego, blindaje para las privatizaciones y flexibilización en los desalojos, en marco del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El Senado de la Nación reanuda este jueves 6 de agosto la sesión que permanecía en cuarto intermedio para debatir la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, en un clima atravesado por la alta tensión política y el reciente revés que afrontó el oficialismo tras tener que retirar el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros.
Con un temario que incluye modificaciones clave en materia de desalojos exprés, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego, la Cámara Alta se convierte en el epicentro de una discusión determinante.
Seguí acá la cobertura previa y el minuto a minuto de la sesión y las colaboraciones de Santiago Sourigues directo desde el Congreso para Diario RÍO NEGRO.
Senado: Ley de Propiedad Privada
Sin el capítulo de Tierras, el Senado vota la aprobación en general del proyecto de Propiedad Privada
Comenzaron a retirarse los manifestantes
Los efectivos de la PFA redujeron a una persona más y aparentemente se trataría del último aprehendido. En tanto, por el momento siguen siendo 12 los detenidos, de acuerdo a la información oficial constatada por Infobae.
Comenzó el cierre del debate por la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada
Mientras que el Poder Ejecutivo busca ratificar el apoyo de la Cámara Alta, continúan las dudas respecto a los resultados de la votación en particular. El capítulo que propone la modificación de la Ley de Manejo del Fuego en el blanco de la disputa.
Martín Soria cruzó a Sturzenegger en el Senado y cuestionó el proyecto de Ley de Propiedad Privada
Desde Bariloche, Fito Páez se pronunció contra la Ley de Tierras de Milei
Incidentes en el Congreso: un camión hidratante pasó en contramano por la 9 de Julio
El operativo llegó a desplegarse hasta la Avenida 9 de Julio, en donde la cámara del canal C5N capturó el momento en el que un camión hidratante pasó en contramano en medio de autos y colectivos, que tuvieron que esquivarlo para seguir su trayectoria.
A la par acompañaron uniformados que empezaron a disparar balas de gomas entre los manifestantes que se habían replegado y que, entre medios de los vehículos, empezaron a responder arrojando elementos contra los efectivos.
Según relató Infobae, hay 11 personas detenidas y tres efectivos lesionados. Por su parte, si bien no hay un parte del SIARME que comunique la cantidad de personas heridas por el operativo, uno de los rescatistas reportó al canal de noticias que una fotógrafa resultó gravemente herida con un traumatismo de cráneo.
La Policía de la Ciudad avanzó con un camión hidrante por la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo mientras autos y colectivos seguían circulando.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/IqdxWulclL— Corta (@somoscorta) August 6, 2026
Nadia Márquez: «Esta ley promueve el fin de las usurpaciones»
«Esta ley promueve el fin de las usurpaciones, intentar que recuperar un inmueble sea un poquitito más ágil, ponerle un freno a las expropiaciones desmedidas, y también apoyar a todos los que quieren invertir en Argentina», sentenció.
Incidentes en las inmediaciones del Congreso por la marcha contra la Ley de Propiedad Privada
Según reportó Infobae, minutos antes de las 17 empezaron los primeros incidentes entre las fuerzas armadas y los manifestantes. Estos episodios se fueron repitiendo durante la jornada con la intervención de camiones hidratantes y gas pimienta de un lado y botellazos por parte de un sector reducido de la concentración.
A pesar de que la lluvia, las bajas temperaturas y la tensión ayudo a descomprimir la zona en inmediaciones del Congreso, los manifestación continúa.
Ana Marks criticó el intento fallido del Gobierno para cambiar la Ley de Tierras
Sorpresa: una aliada del Gobierno anticipó su voto en contra del proyecto de Propiedad Privada
Si bien se especulaba con su posición respecto al debate sobre la Ley de Tierras, se daba por sentado que iba a apoyar el proyecto general más allá de la votación en particular, dado a que se trata de una de las aliadas del oficialismo en el Congreso.
«Desde el primer momento este proyecto me prendió todas las alertas», manifestó en sus redes y destacó los avances en el proyecto, como la eliminación del régimen de protección a los Barrios Populares (RENABAP) y el polémico capítulo de tierras rurales.
«Pero a pesar de todo el esfuerzo por lograr un proyecto aceptable, no se pudo. Y lo que queda (Cap I Expropiación y Regularización dominial, Cap II Procesos de Desalojo, Cap IV Manejo del Fuego, Cap V Registro de la Propiedad del Inmueble) no lo puedo acompañar, esta es una decisión responsable, todavía contiene errores conceptuales y técnicos que deben revisarse», manifestó.
Esta misma jornada, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ya se había pronunciado en contra de los cambios en el Manejo del Fuego. «Algunos senadores que nos acompañan van a votar en contra si no se aceptan las modificaciones que nosotros hemos planteado”, señaló.
Benegas Lynch negó conflicto de intereses por la Ley de Tierras
En pleno debate sobre cuestiones de privilegio, Lynch rechazó el planteo, afirmó que es socio mayoritario de la compañía en cuestión y resaltó que está dentro del sector agropecuario desde hace 20 años.
En este sentido, apuntó que para que haya un conflicto de intereses tiene que haber «un beneficio directo particular», a lo que concluyó que la ley debería beneficiar «solamente a mi empresa y nadie podría competir con mi empresa».
Nadia Márquez sobre la posición de Neuquén en el debate de la Ley de Tierras: «Ridículo»
«Nosotros queremos las inversiones extranjeras para que nos ayuden a sacar el petróleo, pero no queremos las inversiones extranjeras para que produzcan en la tierra. Es ridículo decir que estas sí y estas no«, acotó.
En este sentido, hizo un paralelismo entre los extranjeros particulares que utilizan los servicios públicos y los inversores: «Esta discrepancia responde a razones evidentemente ideológicas».
Márquez remarcó que la tierra que adquieran los extranjeros continúan dentro del territorio argentino y que «nadie se lleva el pedacito a su país».
Por último, criticó las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, sobre las expropiaciones y afirmó que el marco jurídico que impulsa el Gobierno implica que, en caso de que se lleven a cabo, se realicen «de forma adecuada y pagarse la indemnización pertinente de forma previa a quitarle el inmueble a alguien». «Ellos quieren robarse la Argentina. Entonces ahí tenemos una gran diferencia», indicó.
El pedido de Bullrich por el embajador de Brasil
«Queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que Argentina y Brasil han mantenido siempre”, expresó.
Fracasó el intento de la oposición para que el proyecto vuelva a comisión
Sin embargo, no logró juntar los votos suficientes y peridó 38 a 31.
Comenzó el debate por la Ley de Propiedad Privada: calculan ocho horas hasta la votación
La periodista acreditada en el Congreso, Déborah de Urieta, precisó en sus redes sociales que se estiman unas ocho horas hasta el momento de la votación.
Martín Soria cuestionó la Ley de Tierras de Javier Milei
La Libertad Avanza oficializó la quita del capítulo de Tierras
La interna de Misiones repercute en el Senado
Esta fractura provincial dejó a los legisladores nacionales misioneros en una encrucijada, atrapados entre los compromisos que Rovira ya había acordado con el Gobierno nacional y las nuevas directivas directas de Passalacqua.
En el Senado, el gobernador instruyó explícitamente a Carlos Arce y Sonia Rojas Decut para que rechacen la norma sobre tierras. La estrategia trazada hasta el momento consistió en dar quórum y aprobar el proyecto general de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero abstenerse o votar en contra del polémico capítulo.
Además, tal y como se especulaba, Rojas Decut oficializó este jueves su ruptura y anunció la conformación de un monobloque.
Por una maniobra de Bullrich y con apoyo de la oposición, Ni Sagasti ni Fama podrán participar de la votación
La presidenta del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, solicitó presentar una moción basada en el artículo 227 del reglamento del Senado, en marco de «un debate que se ha hecho público sobre licencias o voto no presencial, con la presentación de proyectos parlamentarios necesarios para poder habilitar este tema, se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales”.
En este sentido, pidió que el debate continúe en la comisión respectiva y, ya que el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, estaba ausente, el tema se votó a mano alzada y se dio aprobada por unanimidad.
De esta manera, Bullrich logró impedir que legisladora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo de riesgo y por este motivo no viajó desde Mendoza a Buenos Aires, pueda votar de forma remota. Si bien el kirchnerismo había conseguido el visto bueno de la titular del Senado, Victoria Villarruel, la vicepresidenta había dejado la cuestión a disposición del cuerpo legislativo -como había hecho Cristina Kirchner en su momento con el senador Bullrich- y este votó en contra con apoyo inclusive de la oposición.
Al igual que Sagasti, el radical Flavio Fama -que apuntó que por una reciente operación no podía viajar desde Catamarca- tampoco podrá participar de forma virtual.
Pablo Cervi sobre la Ley de Tierras de Milei: «No podemos imponer nuestra postura»
El legislador admitió que se tomó la decisión de postergar el debate de la Ley de Tierras al no alcanzar las mayorías requeridas junto al bloque de los 44 aliados y advirtió que la norma vigente presenta «vacíos» que no impiden a un Estado extranjero o a un particular adquirir superficies masivas.
Además, respaldó la aceleración en el régimen de desalojos por usurpaciones o incumplimientos contractuales, comparándolo con el juicio sumarísimo incorporado en el nuevo código procesal de Neuquén y dijo: «Hoy, como está la ley actual, no te impide que un Estado extranjero compre 100.000 hectáreas. Nosotros tenemos 21 votos, no podemos imponer nuestra postura«.
Se reanudó la sesión por la Ley de Propiedad Privada
Cómo seguir en vivo el debate en el Senado
Estatales de Neuquén con retiro de actividades este jueves: a qué hora es la marcha
Según precisó ATEN en sus redes sociales, más de 50 organizaciones gremiales y políticas marcharán en la ciudad de Neuquén a las 17 desde el Monumento al General San Martín. ATE, por su parte, concentrará a partir de las 16 en su sede de la calle Yrigoyen 554.
La izquierda ratifica la marcha y promete «rodear el Congreso»
Cronograma de protesta: desde las 12:00 realizan un verdurazo frente al Palacio Legislativo, con lectura de documento prevista a las 18:00 y un festival de cierre. «No importa que llueva o truene, hoy vamos a rodear el Congreso contra la ley de entrega de nuestros derechos, de nuestros territorios.»
“No es la lista del supermercado”: la fuerte crítica en el Senado por los cambios en la Ley de Propiedad Privada
La senadora advirtió que la bancada libertaria «no tiene la última versión» del texto que pretenden someter a votación en el recinto, criticando las sobremarchas del oficialismo para destrabar los votos aliados. En un escenario de máxima paridad que mantiene en vilo la pauta legislativa del Palacio de Hacienda, las indefiniciones sobre la redacción final reabren la incertidumbre en el Congreso. A continuación, repasamos los puntos clave del reclamo opositor y qué puede pasar en el recinto.
Despliegan 1.100 efectivos de fuerzas federales por las protestas en el Congreso
1. Despliegue de efectivos: la Policía Federal encabeza el operativo con 821 uniformados, reforzada por unos 300 efectivos de Gendarmería Nacional.
2. Presencia en las calles: militantes del Partido Obrero (PO), el MST y el PTS se concentran frente al Palacio Legislativo.
3. Puntos críticos: los vallados buscan aislar los ingresos de senadores frente a la amenaza de un corte total de avenidas.
La CGT reduce la presencia en el Congreso tras la marcha atrás con la Ley de Tierras
“Será testimonial”, sintetizó un altísimo dirigente de la cúpula cegetista al confirmar que la protesta perdió la musculatura que prometía paralizar las inmediaciones del Parlamento.
«Un disparate»: el PRO justificó el recorte de la ley y apuntó duro contra el canciller Quirno
Sin embargo, el legislador aliado no ahorró cuestionamientos hacia la estrategia política de la Casa Rosada y expuso el malestar de su bancada con el manejo del debate. Reprochó que el Gobierno llevó adelante la discusión «muy mal desde el inicio» al no saber explicar las modificaciones que sufría el dictamen y exigió un trámite con mayor claridad y advirtió que la sociedad «no admite más atropellos ni sacar leyes sin debate».
El tramo más caliente de su discurso apuntó directamente contra el canciller Pablo Quirno. Goerling tildó de «un disparate» la advertencia que había lanzado el funcionario sobre el riesgo de que capitales externos compraran pueblos o provincias enteras.
«No leyó el proyecto. El articulado prohibía expresamente ese tipo de operaciones y mantenía todas las restricciones vigentes para las zonas de frontera», sentenció el senador misionero.
A qué hora empieza la sesión este jueves
Según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, se prevé una extensa lista de oradores que extenderá el tratamiento durante toda la tarde, por lo que la votación general y en particular se proyecta recién a partir de las 18:00.
Desalojos exprés: qué dice el proyecto
Uno de los puntos sensibles es el de desalojo de inquilinos por falta de pago. En estos casos, el propietario debe intimar fehacientemente al inquilino para que pague la deuda y otorgarle un plazo de hasta 10 días corridos desde que recibe la intimación. La notificación puede enviarse al domicilio real o electrónico denunciado en el contrato. Si el inquilino no paga dentro del plazo otorgado, el propietario puede iniciar la acción judicial de desalojo.
Si de cara un desalojo viven en el inmueble menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, antes del lanzamiento el juez debe dar intervención a los organismos de protección y otorgar hasta 10 días para conseguir una solución habitacional transitoria. El proceso de desalojo continúa igualmente.
Los tres ejes clave de la iniciativa que se vota en el recinto
– Procedimiento de desalojos exprés: Para inmuebles con destino habitacional, bastará con una intimación fehaciente de 10 días corridos por falta de pago al domicilio real o electrónico. Vencido ese plazo, el locador podrá iniciar la acción judicial por la vía más rápida prevista en la ley.
– Cambios en la Ley de Manejo del Fuego: Se derogan las restricciones históricas impulsadas durante la gestión anterior —que prohibían la venta o cambio de uso de suelo por 30 y 60 años en zonas incendiadas— y se establece únicamente que no se podrán alterar los destinos que los terrenos poseían con anterioridad al foco ígneo.
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