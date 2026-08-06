Así fue la sesión maratónica por el proyecto de Propiedad Privada en el Senado

El Senado de la Nación reanuda este jueves 6 de agosto la sesión que permanecía en cuarto intermedio para debatir la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, en un clima atravesado por la alta tensión política y el reciente revés que afrontó el oficialismo tras tener que retirar el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros.

Con un temario que incluye modificaciones clave en materia de desalojos exprés, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego, la Cámara Alta se convierte en el epicentro de una discusión determinante.

Seguí acá la cobertura previa y el minuto a minuto de la sesión y las colaboraciones de Santiago Sourigues directo desde el Congreso para Diario RÍO NEGRO.