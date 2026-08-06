Servicio a la comunidad: CALF suspendió el corte de luz que había anunciado para este viernes 7 de agosto en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF), luego de anunciar un corte programado de energía eléctrica para este viernes 7 de agosto, largó un nuevo comunicado para comunicar la suspensión de la medida.

Desde la entidad informaron que la interrupción será reprogramada.

Cortes de luz suspendido: la zona que iba a afectar este 7 de agosto

CALF indicó que el corte que se iba a realizar este viernes iba a ser de la siguiente forma: