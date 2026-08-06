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Servicio a la comunidad: CALF suspendió el corte de luz que había anunciado para este viernes 7 de agosto en Neuquén

La interrupción iba a ser para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle del comunicado.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF), luego de anunciar un corte programado de energía eléctrica para este viernes 7 de agosto, largó un nuevo comunicado para comunicar la suspensión de la medida.

Desde la entidad informaron que la interrupción será reprogramada.

Cortes de luz suspendido: la zona que iba a afectar este 7 de agosto

CALF indicó que el corte que se iba a realizar este viernes iba a ser de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
8:30 a 12:30Barrio Colonia Nueva Esperanza: Yerba Mate desde El Arroz hasta El CentenoIncorporación de nueva infraestructura para ampliar la capacidad de suministro y acompañar el crecimiento de la zona


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Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF), luego de anunciar un corte programado de energía eléctrica para este viernes 7 de agosto, largó un nuevo comunicado para comunicar la suspensión de la medida.

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