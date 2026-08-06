Servicio a la comunidad: CALF suspendió el corte de luz que había anunciado para este viernes 7 de agosto en Neuquén
La interrupción iba a ser para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle del comunicado.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF), luego de anunciar un corte programado de energía eléctrica para este viernes 7 de agosto, largó un nuevo comunicado para comunicar la suspensión de la medida.
Desde la entidad informaron que la interrupción será reprogramada.
Cortes de luz suspendido: la zona que iba a afectar este 7 de agosto
CALF indicó que el corte que se iba a realizar este viernes iba a ser de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|8:30 a 12:30
|Barrio Colonia Nueva Esperanza: Yerba Mate desde El Arroz hasta El Centeno
|Incorporación de nueva infraestructura para ampliar la capacidad de suministro y acompañar el crecimiento de la zona
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