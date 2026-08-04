Las rutas nacionales 22 y 151, cada vez más destruidas: «Es imposible andar», repiten los automovilistas

Pozo de más de un metros y medio de largo en la Ruta 22 entre Chichinales y Chelforó. Foto: Juan Thomes.

Martes 4 de agosto, 10.40, un chofer que realiza traslados diarios de trabajadores permanece detenido sobre la banquina de la Ruta Nacional 151, cerca de Cinco Saltos. Rompió una rueda al caer en un bache y espera que vengan los mecánicos a ayudarlo. «El estado es deplorable. Hay muchísimos pozos y terminan ocasionando accidentes», explicó con agotamiento.

A kilómetros de distancia, sobre la Ruta Nacional 22, entre Allen y Cipolletti, un automovilista señaló que la semana pasada rajó una rueda al caer en uno de los tantos baches que se profundizaron tras el último temporal en el Alto Valle. «Todos los días paso por acá y ya me aprendí los pozos de memoria. Si no fuera así, creo que romperíamos algo todos los días», afirmó y sostuvo que la reparación de su vehículo le costará unos 250.000 pesos.

Las lluvias de los últimos días profundizaron el deterioro de las rutas nacionales 22 y 151, dos de los principales corredores viales del Alto Valle. En distintos sectores aparecieron nuevas roturas, los pozos existentes aumentaron de tamaño y circular volvió a exigir maniobras permanentes para evitar daños en los vehículos.

Uno de los puntos más comprometidos es el tramo de la Ruta 22 a la altura del puente 83. En ese sector se genera un cuello de botella en el que los automovilistas y camioneros reducen la velocidad a menos de 10 kilómetros por hora para atravesar sectores donde los baches superan, en algunos casos, el metro y medio de longitud.

Tránsito en Puente 83 sobre Ruta 22. Foto: Juan Thomes.

La situación, sin embargo, no se limita a ese tramo. Desde Catriel hasta Valle Medio, el deterioro del pavimento obliga a los conductores a disminuir la velocidad, cambiar constantemente de carril para esquivar los pozos y extremar las precauciones para evitar daños en los vehículos.

El estado de las rutas nacionales y el impacto diario en los vehículos del Alto Valle

«Esto es una vergüenza nacional», sostuvo un camionero que inició su viaje en Tornquis y se vio afectado por el estado de la Ruta 22 entre Allen y Cipolletti. El conductor afirmó que el estado de los corredores hace que el tránsito circule más lento y se generen cuellos de botellas en zonas críticas. «Todo el tiempo que ganaste en la ruta, te levantaste temprano de gasto ¿para qué? perdés el tiempo acá, es imposible andar», resumió.

Las consecuencias también comenzaron a sentirse en talleres mecánicos, gomerías y casas de neumáticos de Cipolletti, Cinco Saltos y Roca. Un relevamiento realizado por Diario RÍO NEGRO entre comercios del rubro mostró un mismo escenario: aumentó la cantidad de vehículos con daños ocasionados por el mal estado de las rutas.

Ese panorama también fue advertido por la Policía Caminera de Cipolletti, desde donde confirmaron que, desde el inicio del último temporal, crecieron los siniestros viales registrados sobre las rutas nacionales 22 y 151. Según indicaron, el deterioro de la calzada y la presencia de pozos en distintos tramos son factores que inciden en ese incremento.

«Esto es tremendo, de cualquier lado que vengas es imposible andar, una vergüenza nacional», Camionero del Alto Valle.

«Los vecinos vienen todos con la misma queja: el estado de la ruta», señalaron desde una casa de neumáticos en Roca. Mientras que en una gomería de Cinco Saltos ubicada a la vera de la Ruta 151 aseguraron que «pasamos de atender dos casos por día a once en una sola jornada», mientras que otro recordó que el día de las lluvias «había cola de autos para atender».

«Cuando una cubierta se raja, difícilmente pueda repararse; la mayoría de las veces hay que cambiarla», explicó un mecánico de Cipolletti. Según los comercios consultados, reemplazar un neumático cuesta actualmente entre 100.000 y 400.000 pesos, según el rodado del vehículo y la localidad.

Un relevamiento provincial identificó tres causas que explican el deterioro de las rutas nacionales 22 y 151

Aunque las últimas precipitaciones empeoraron la situación, el estado de las rutas nacionales 22 y 151 no es consecuencia exclusiva del temporal. En ambos corredores el desgaste del pavimento se arrastra desde hace años y las intervenciones realizadas hasta el momento no alcanzaron para revertirlo.

En la Ruta Nacional 22, esa realidad convive además con una obra inconclusa. El proyecto para convertir el corredor entre Chichinales y Cipolletti en autopista quedó atravesado por cambios de diseño, paralizaciones y falta de financiamiento. El resultado es un camino donde alternan sectores renovados con otros que conservan un pavimento agotado por el tránsito y el paso del tiempo.

En números 50.000 vehículos Circulan a diario el puente que Cipolletti con Neuquén.

El Gobierno de Río Negro realizó un relevamiento técnico del estado de los corredores nacionales hasta 2025 en el que menciona que el deterioro responde a la combinación de tres factores: las obras nacionales que quedaron inconclusas, el pavimento que ya cumplió su vida útil y el desgaste acelerado de sectores más nuevos por la falta de controles sobre las cargas del transporte pesado.

En el caso de la Ruta Nacional 22, el documento señala que el corredor atraviesa la provincia de este a oeste a lo largo de unos 360 kilómetros y presenta fisuras, deformaciones y pérdidas de capas estructurales en distintos tramos. También advierte que continúan inconclusas la autopista entre Godoy y Cipolletti y las obras de la rotonda de Choele Choel. Además, estima que por el puente que une Cipolletti con Neuquén circulan diariamente alrededor de 50.000 vehículos y 1.000 camiones.

Respecto de la Ruta Nacional 151, el relevamiento describe un alto nivel de deterioro en sus 150 kilómetros dentro de Río Negro y precisa que, entre el empalme con la Ruta Provincial 69 y Catriel, se registran deformaciones del pavimento de hasta 24 centímetros, uno de los sectores más comprometidos del corredor hacia Vaca Muerta.

El plan de Vialidad Nacional para intervenir los sectores más afectados

Frente al agravamiento del estado de ambas rutas, el jefe del 20° Distrito de Vialidad Nacional, Héctor Nisim Tasat, informó a Diario RÍO NEGRO que continúan los trabajos de bacheo en frío y que durante las próximas semanas las tareas serán reforzadas con dos cuadrillas adicionales y dos camiones bacheadores.

El funcionario indicó que, si las condiciones climáticas lo permiten, este jueves se realizará una intervención en el puente 83 con aporte de material y compactación de la calzada mediante motoniveladora. Además, señaló que durante esta semana fueron reparados sectores de Guerrico, Chelforó y Chimpay.

Bache en puente 83 sobre Ruta 22. Foto: Juan Thomes.

Tasat agregó que el organismo también avanza con el relevamiento técnico para definir los tramos de la Ruta Nacional 151 donde se aplicarán 5.000 toneladas de mezcla asfáltica en caliente, una intervención de mayor magnitud destinada a recuperar los sectores con mayor nivel de deterioro.

Las tareas permitirán mejorar la transitabilidad en los puntos más comprometidos. Sin embargo, mientras no exista una intervención integral sobre las rutas nacionales 22 y 151, los usuarios seguirán conviviendo con un escenario que cada lluvia vuelve a dejar al descubierto: el desgaste acumulado de dos de los principales corredores viales del norte de la Patagonia.