Saloniti volvió a la gestión en San Martín de los Andes y reflexionó sobre su salud: «Uno es vulnerable»

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Salonitin se descompensó a principios de octubre mientras se encontraba en Neuquén capital por reuniones oficiales. Un severo dolor por cálculos renales lo obligó a ser atendido por el servicio de emergencia, que lo derivó a la Clínica San Agustín para una internación inmediata. «Nunca imaginé que por esto podía terminar en terapia», confesó en conversación con RÍO NEGRO RADIO y reflexionó: «Uno es vulnerable».

El jefe comunal regresó a sus funciones esta semana, aunque con un ritmo notoriamente reducido, tal como le indicaron los médicos. «No haciendo lo que hacía antes, ni por asomo. Voy en un 10% de lo que hacía antes y lo voy a lo voy a seguir haciendo hasta que yo sienta que está todo en orden,» aseguró.

El intendente fue sometido a una primera intervención para colocar un catéter y, 13 días después, a una segunda cirugía para extraer la piedra con láser. Ahora que ya está fuera de peligro, puede reflexionar: «Los cargos de uno son muy difíciles cotidianamente porque uno lidia con problemas de otros. A veces pasa que te toca parar la pelota y solucionar un tema de uno».

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, habló de su estado de salud con RÍO NEGRO RADIO. (Foto: Matías Subat).

La reflexión más íntima de Carlos Saloniti: el costo del cargo

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, Saloniti se sinceró sobre las causas detrás de su problema de salud, que lo llevó a la terapia intensiva. Si bien la explicación médica apunta a la falta de hidratación y quizás algún desequilibrio mineral, el intendente admitió la factura que cobra la gestión diaria de conflictos.

«Yo no descarto por supuesto que el trabajo que uno lleva adelante no son trabajos que es un lecho de rosas y que uno administra problemas. Uno se pone mal cuando no puedes resolver problemas. El cuerpo pasa factura porque son cargos muy ingratos», analizó.

El dolor que experimentó fue tan extremo que requirió de un profundo replanteo personal y profesional. «Hay que tomar los recaudos de saber que uno es vulnerable,» señaló.

El intendente hizo énfasis en que no se puede subestimar la salud, ya que con un episodio similar en la ruta o en un lugar sin señal «podés no estar hoy.»

Saloniti experimentó un dolor «similar al parto»

El jefe comunal de una de las ciudades más bellas de la cordillera neuquina indicó que los cálculos en los riñones son una condición médica muy dolorosa. «El dolor que estás sintiendo, no quiero exagerar, pero es lo que más se puede llegar a asemejar al dolor de un parto», ejemplificó.

Pese a que la pasó mal y estuvo internado en terapia intensiva, Saloniti se recupera de apoco gracias al personal de salud, su familia y el cariño de su pueblo. «He sentido un afecto y un cariño enorme de un montón de gente de toda la provincia y lo he sentido sinceramente. Ahí es cuando uno dice: no he hecho mal las cosas», reflexionó.

Nuevo plan de trabajo y el desafío de San Martín de los Andes

Saloniti manifestó que la crisis de salud lo obligó a un aprendizaje vital: «Cuando en la vida te pasa algo, tenés dos caminos: o subestimarlo o tomar nota y cambiar. Yo voy a hacer lo último.»

Afirmó que priorizará la calidad del tiempo de trabajo para ser «más asertivo y eficiente,» y también ganar calidad de vida personal. «Nadie es imprescindible, y los vecinos de San Martín me necesitan a full y yendo y viniendo. Me necesitan bien. Y cuando no podés, no podés,» sentenció.

Mientras se reincorpora gradualmente, el intendente se enfrenta a los desafíos de una ciudad en plena explosión demográfica y de construcción.

Anunció que están trabajando con el COPE y el CFI en un Plan de Ordenamiento Territorial para repensar la San Martín que ya es el cuarto padrón electoral de la provincia. Además, destacó las obras de infraestructura que se están ejecutando, como la nueva terminal de ómnibus, el centro de convenciones y la ampliación del aeropuerto.