El intendente de San Martín de los Andes recibió el alta después de su segunda operación

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, recibió el alta médica después de la intervención quirúrgica que se concretó en una clínica privada de Neuquén. La operación fue el martes de esta semana. Ahora, debe abocarse a la recuperación posoperatoria por lo que mientras tanto, permanecerá alejado de su función.

A través de una comunicación oficial del municipio sanmartinense, se informó que el martes 22, el jefe comunal fue operado por la obstrucción renal que sufría. La intervención quirúrgica se realizó en la Clínica San Agustín, de Neuquén. El resultado fue satisfactorio por lo que ahora debe transitar el período posoperatorio.

En la misma comunicación, se informó que Saloniti permanecerá alejado de la función hasta lograr su «completa recuperación». A la vez, se hizo público el agradecimiento del propio jefe comunal y de su familia por todas las muestras de «apoyo, afecto y muestras de buenos deseos» que les hicieron llegar.

Tanto del municipio y Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, vecinos, intendentes de otras ciudades y el gobierno provincial expresaron su preocupación inicial y las buenas intenciones para la pronta recuperación.

Cómo fue la descompensación

El viernes 3 de este mes, el jefe comunal se descompensó y fue trasladado hasta la Clínica San Agustín. Saloniti estaba desde el miércoles en Neuquén para desarrollar una serie de reuniones oficiales, que incluía un encuentro con el gobernador Rolando Figueroa.

Saloniti se sintió mal y se descompensó por lo que fue trasladado al centro médico privado,donde fue internado. Después de los exámenes de rigor, se estableció cuál era la afección y se dispuso su intervención quirúrgica ese mismo viernes.

Sin embargo, estaba pendiente una siguiente operación por la obstrucción renal que se le practicó el martes de esta semana.