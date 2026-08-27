Sorteo Quini 6: un único afortunado ganó $369 millones y se acumula un pozo de $9.700 millones

El Quini 6 volvió a concentrar las expectativas de miles de apostadores en todo el país, tras la realización del sorteo número 3.403, en la noche del miércoles 26 de agosto 2026.

En una velada donde la fortuna no arrojó tarjetas con seis aciertos en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha de Quini 6, los primeros premios quedaron completamente vacantes.

De acuerdo con los datos brindados formalmente por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, la gran noticia de la jornada se dio en el «Siempre Sale», donde un único afortunado se adjudicó en soledad un pozo superior a los $369 millones.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del miércoles 26 de agosto 2026

El bolillero oficial, de la Lotería de Santa Fe, arrojó las combinaciones de la edición de mitad de semana. El detalle oficial de las cifras extraídas y los premios distribuidos, en cada una de sus modalidades comprende:

Tradicional Primer Sorteo : 05 – 09 – 11 – 16 – 23 – 26 (Vacante con $1.100 millones) 5 aciertos: 86 ganadores ($479.080,05 cada uno) 4 aciertos: 3.104 ganadores ($4.000 cada uno)

: 05 – 09 – 11 – 16 – 23 – 26 (Vacante con $1.100 millones) La Segunda del Quini : 10 – 14 – 25 – 30 – 37 – 39 (Vacante con más de $1.239 millones) 5 aciertos: 15 ganadores ($2.746.725,60 cada uno) 4 aciertos: 680 ganadores ($18.176,86 cada uno)

: 10 – 14 – 25 – 30 – 37 – 39 (Vacante con más de $1.239 millones) La Revancha : 08 – 10 – 22 – 30 – 36 – 37 (Vacante con más de $5.363 millones)

: 08 – 10 – 22 – 30 – 36 – 37 (Vacante con más de $5.363 millones) El Quini que Siempre Sale : 20 – 23 – 24 – 28 – 35 – 39 ( 1 ganador con $369.455.580 )

: 20 – 23 – 24 – 28 – 35 – 39 ( ) Pozo Extra: 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 16 – 22 – 23 – 25 – 26 – 30 – 36 – 37 – 39 (930 ganadores con $215.053,76 cada uno)

El afortunado, que se quedó en soledad con la modalidad «Siempre Sale», registró su cupón en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, cambiando su realidad con más de $369,4 millones.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: pozo acumulado para el domingo 30 de agosto 2026

Al no registrarse ganadores con seis aciertos en las tres categorías principales, la Lotería de Santa Fe actualizó la masa poceada para el sorteo número 3.404, programado para este domingo 30 de agosto 2026 a las 21:15.

En total, el Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de $9.700 millones, destacándose el abultado acumulado de la Revancha, que supera los $5.360 millones.

Los apostadores pueden confeccionar sus boletas con seis números (del 00 al 45), en cualquier agencia de lotería autorizada, antes del cierre comercial del sábado.

La transmisión oficial podrá seguirse en directo por la TV Pública, canales provinciales autorizados y a través del canal oficial de YouTube del organismo santafesino.