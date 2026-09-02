Santiago Caputo gana poder en Salud y refuerza su influencia en el PAMI

El PAMI atraviesa una nueva etapa de cambios internos en medio de la crisis financiera que afecta al organismo y de los reclamos de prestadores y usuarios. En las últimas horas se concretaron las salidas de Juan Cruz Montero, quien estaba al frente de la Coordinación Ejecutiva, y de Florencia Zicavo, de la Sindicatura.

Caputo pisa fuerte en el PAMI y ratifica su poder dentro del Gobierno

Montero fue reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, abogada y escribana que se desempeñó como directora de las Unidades de Gestión Local (UGL) de San Martín. Durante este lunes, Pérez fue presentada en el organismo por el asesor presidencial Santiago Caputo, cuya presencia fue interpretada como una señal de respaldo a la nueva funcionaria y, también, como una ratificación de su influencia en el área de Salud.

“Vero es amiga de Santiago y él quería acompañarla en el nuevo desafío”, señalaron fuentes oficiales a La Nación para relativizar la participación del estratega de Javier Milei.

La salida de Montero se produjo luego de completar la transición con Pérez. Desde el área de Salud indicaron que el exfuncionario proyecta competir en las elecciones del Club Atlético Vélez Sarsfield y que se dedicará de lleno a ese objetivo.

En paralelo, Zicavo dejó la Sindicatura por “motivos personales”, según fuentes oficiales citadas por el medio nacional. Había asumido en abril, tras desempeñarse en el Ministerio de Justicia. Por ahora, no tiene reemplazante.

Los movimientos ocurren mientras el PAMI enfrenta una situación financiera crítica. En mayo, el Gobierno le asignó $580.000 millones para afrontar compromisos con proveedores y garantizar las prestaciones. Sin embargo, durante los últimos meses continuaron los atrasos en los pagos y se registraron recortes de servicios por parte de clínicas e instituciones.

Con información de La Nación