Se profundiza la crisis del PAMI en Neuquén: aseguran que le debe $1.500 millones a clínicas

La iniciativa plantea restablecer la atención presencial y reforzar la red de médicos de cabecera en todo el territorio neuquino. Foto: archivo.

Los diputados provinciales Darío Martínez y Darío Peralta (Unión por la Patria) presentaron un proyecto en la Legislatura para que el gobierno nacional garantice la continuidad y calidad de las prestaciones del PAMI en Neuquén.

Entrevistado por RÍO NEGRO RADIO este martes, Peralta dijo que la obra social «está debiendo $1.500 millones a las clínicas de Neuquén» y señaló que «el Estado provincial todavía no pudo cobrar nada».

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Interrupciones en las prestaciones

A través de un proyecto presentado en la Legislatura, los funcionarios exigieron regularizar los pagos a los prestadores, actualizar los aranceles de acuerdo con los costos del sector y asegurar la entrega de medicamentos.

La iniciativa también plantea restablecer la atención presencial y reforzar la red de médicos de cabecera en todo el territorio neuquino.

En esa línea, Peralta explicó que desde abril se profundizaron las interrupciones en las prestaciones: «La semana pasada estuvieron 24 horas todas las clínicas cortadas, la semana anterior habían estado cuatro días sin atender y atendían solo las urgencias».

Los cortes afectaron consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, impactando a más de 300.000 afiliados de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa.

Además, adscriptos neuquinos denunciaron demoras de hasta un mes para acceder a medicamentos cardíacos y para la diabetes, y esperas de dos meses para conseguir turnos con médicos de cabecera.

«Ellos no tienen dos meses para esperar que los atiendan, para esperar que le autoricen el estudio y para ver si encuentran un médico de cabecera, que no hay porque no les están pagando», expresó.

Más de 43.000 afiliados acuden al sistema público de salud

La crisis del PAMI también impacta en el sistema público de salud: De los 69.000 afiliados que tiene la obra social en Neuquén, 43.473 se atienden en hospitales provinciales, una cifra que creció desde los 38.423 registrados en diciembre de 2023.

El dato se refleja en las internaciones: uno de cada cinco pacientes internados en hospitales públicos es afiliado al PAMI. Mientras que la Provincia absorbe esa demanda, la obra social acumula una deuda superior a $1.500 millones por más de 700 expedientes de prestaciones.

«Eso resulta en que tengamos menos camas o que tengamos el sistema de salud saturado, que no podamos atender a la población que nos queda por falta de recursos«, precisó.

Cuándo se debatirá el proyecto en la Legislatura

El legislador remarcó que es responsabilidad del Gobierno nacional garantizar la atención del PAMI ya que el organismo se financia con las prestaciones de trabajadores y jubilados.

«Los jubilados de PAMI aportaron toda la vida para la obra social y los trabajadores actuales siguen aportando para que haya un buen funcionamiento«, resaltó.

Aseguró que el proyecto que ingresó en la Legislatura «va tomar estado parlamentario en la próxima sesión, vamos a intentar trabajarlo sobre tablas para que rápidamente el gobierno nacional sepa que estamos muy preocupados por esta situación y que queremos una pronta respuesta».