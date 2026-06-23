Se cayó la sesión para tratar el caso de Manuel Adorni este martes: el oficialismo gana tiempo en Diputados

Se cayó la sesión que la oposición pretendía llevar adelante este martes en la Cámara de Diputados con el fin de tratar los proyectos de interpelación y posible moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El oficialismo gana tiempo y logra conformar temporalmente a sus aliados.

A las 14:31, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por caída la sesión por falta de quórum. De los 129 diputados que se necesitaban para abrir la reunión, tan solo estuvieron presentes unos 117.



Cómo fue la maniobra de La Libertad Avanza para desactivar la sesión por Manuel Adorni

La oposición pretendía votar seis expedientes contra Adorni, pero La Libertad Avanza se anticipó y convocó a discutirlos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el santafesino Nicolás Mayoraz. De esa manera, les dio a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales la excusa que necesitaban para no dar quórum en una sesión incómoda.

La citación del oficialismo a comisión es para el martes 30 a las 15. No solo es una fecha muy lejana para un tema que se recalienta cada vez más, sino que además esconde una trampa que nadie pasó por alto: se trata de una mera “reunión informativa” con el fin de establecer un “plan de trabajo”, sin garantías de dictamen.

En otras palabras, el debate promete estirarse en el tiempo y podría no arribar a ninguna resolución, mientras que un emplazamiento aprobado en el recinto, como pretendía la oposición, permitía fijar fecha para despachar los proyectos y dejaba sin escapatoria al bloque conducido por el cordobés Gabriel Bornoroni.

Lo cierto es que, incluso antes de la jugada oficialista, la oposición no tenía garantizado el quórum para sesionar: estaba a unos diez diputados de llegar a los 129. Como contó anteriormente este medio, la llave la tenían el PRO, la UCR y bloques provinciales como Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) e Innovación Federal (Salta y Misiones), que suelen colaborar con el Gobierno.

Los bloques que pidieron la sesión tampoco tenían asegurada asistencia perfecta. Este medio pudo saber este lunes que entre los cordobeses había una baja: la de diputada Alejandra Torres. En un principio, en Provincias Unidas dudaban de su presencia, aunque luego la legisladora adhirió al comunicado conjunto de los llaryoristas contra Adorni. Finalmente, adujo un problema familiar que la obligó a “suspender su agenda” al menos lunes y martes.

La Libertad Avanza se salió con la suya: además de desactivar la ofensiva opositora, convocó a otra sesión para el miércoles a las 12 con su propia agenda: el “Súper RIGI”, que busca atraer inversiones tecnológicas por un mínimo de USD 1.000 millones; y un acuerdo con dos acreedores de deuda para pagarles US$ 171 millones, que tiene como fecha de vencimiento el 30 de este mes.