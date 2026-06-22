Diputados confirmó para este martes la sesión que busca avanzar en la interpelación a Manuel Adorni

La Cámara de Diputados sesionará este martes desde 14 para resolver si avanza o no en la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida fue impulsada sobre todo por el kirchnerismo y la Izquierda.

El funcionario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Desde un sector de la oposición se promueve una moción de censura en el Congreso.

Buscan citar a Manuel Adorni en el Congreso

La convocatoria para sesiona lleva la firma del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Francisco Pagán. El temario incluye seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

También piden que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informe diversas cuestiones relacionadas con la situación patrimonial declarada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

Tres de los seis proyectos que se tratarán mañana en la Cámara incluyen que se establezca además la posibilidad de iniciar una “moción de censura” para que Adorni abandone su cargo.

La Cámara deberá resolver si avanza en una interpelación e, incluso, en una moción de censura para que abandone el cargo, en medio de la investigación que llevan a cabo sobre el funcionario el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Críticas desde el peronismo y pedido para la salida de Manuel Adorni

En tanto, desde el peronismo criticaron una maniobra en la Cámara alta. El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, aseguró que el oficialismo busca modificar el escenario legislativo para impedir una eventual salida de Adorni como jefe de Gabinete y denunció que varios bloques habrían cambiado su postura tras una reunión con Karina Milei. La disputa se centra en la interpretación del artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula la interpelación y la moción de censura contra el funcionario.

Mayans sostuvo que Adorni “no puede estar cinco minutos más” en el cargo y reclamó que avance el mecanismo constitucional para su desplazamiento, luego de las críticas por la consultoría vinculada a la esposa del funcionario y su presunta relación con contratos del Estado.

Noticias Argentinas