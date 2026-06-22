Cómo fue la maniobra de La Libertad Avanza para desactivar la sesión por Manuel Adorni: el rol de los aliados

Con una maniobra de último momento destinada a ganar tiempo y conformar a sus aliados, La Libertad Avanza logró desactivar la sesión que la oposición pretendía llevar adelante este martes a las 14 en la Cámara de Diputados con el fin de tratar los proyectos de interpelación y posible moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La oposición pretendía votar seis expedientes contra Adorni, pero La Libertad Avanza se anticipó y convocó a discutirlos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el santafesino Nicolás Mayoraz. De esa manera, les dio a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales la excusa que necesitaban para no dar quórum en una sesión incómoda.

“Una soga para los republicanos selectivos”, reaccionaron desde la oposición dura, que de todas maneras bajará al recinto en el horario estipulado porque la sesión ya fue oficialmente convocada por el titular de la Cámara, Martín Menem. Aunque el encuentro está destinado al fracaso porque no reunirán los 129 presentes, los convocantes buscarán exponer las bancas vacías.

La citación del oficialismo a comisión es para el martes 30 a las 15. No solo es una fecha muy lejana para un tema que se recalienta cada vez más, sino que además esconde una trampa que nadie pasó por alto: se trata de una mera “reunión informativa” con el fin de establecer un “plan de trabajo”, sin garantías de dictamen.

En otras palabras, el debate promete estirarse en el tiempo y podría no arribar a ninguna resolución, mientras que un emplazamiento aprobado en el recinto, como pretendía la oposición, permitía fijar fecha para despachar los proyectos y dejaba sin escapatoria al bloque conducido por el cordobés Gabriel Bornoroni.

“Otra maniobra dilatoria para encubrir a Adorni. Ahora convocan a una comisión, expresando que es ‘informativa’ y sin fecha de dictamen. ¿Los bloques ‘amigables’ se prenderán en esta jugada? ¿Seguirán arrodillados frente al gobierno? El martes 23 a las 14 hay sesión especial”, arremetió el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez.

Desde Provincias Unidas, el radical Pablo Juliano denunció: “A pedido de los Republicanos Selectivos, La Libertad Avanza citó a Asuntos Constitucionales para la semana que viene para tratar los expedientes sobre Adorni. Traducido en argentino: El oficialismo y sus aliados protegen a Adorni, cuando lo que se debe hacer es cuidar a los argentinos de funcionarios como Adorni. Valores tergiversados. El objetivo es ganar tiempo”.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, también salió con los tapones de punta. “Convocaron a una reunión informativa de comisión, sin fecha para dictaminar. Si La Libertad Avanza y sus aliados no firman, todo será una farsa. No habrá firmas suficientes y, por lo tanto, no habrá dictamen en condiciones de ser tratado en el recinto. Quieren bloquear el control del Congreso para garantizar la impunidad política de un funcionario que ya perdió la confianza de millones de argentinos”, advirtió.

Lo cierto es que, incluso antes de la jugada oficialista, la oposición no tenía garantizado el quórum para sesionar: estaba a unos diez diputados de llegar a los 129. Como contó anteriormente este medio, la llave la tenían el PRO, la UCR y bloques provinciales como Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) e Innovación Federal (Salta y Misiones), que suelen colaborar con el Gobierno.

Los bloques que pidieron la sesión tampoco tenían asegurada asistencia perfecta. Este medio pudo saber que entre los cordobeses había una baja: la de diputada Alejandra Torres. En un principio, en Provincias Unidas dudaban de su presencia, aunque luego la legisladora adhirió al comunicado conjunto de los llaryoristas contra Adorni. Finalmente, adujo un problema familiar que la obligó a “suspender su agenda” al menos lunes y martes.

La Libertad Avanza se salió con la suya: además de desactivar la ofensiva opositora, convocó a otra sesión para el miércoles a las 12 con su propia agenda: el “Súper RIGI”, que busca atraer inversiones tecnológicas por un mínimo de USD 1.000 millones; y un acuerdo con dos acreedores de deuda para pagarles US$ 171 millones, que tiene como fecha de vencimiento el 30 de este mes.

Bullrich “recalcula” en el Senado

El Senado tiene previsto sesionar el jueves en horario a confirmar y el caso Adorni vuelve a ser el plato fuerte. En espejo con Diputados, el peronismo pretendía votar un proyecto de su líder, José Mayans, para interpelar a Adorni el 2 de julio y evaluar una moción de censura el mismo día, lo cual podía culminar con su remoción. Sin embargo, una discusión reglamentaria embarró la cancha.

La semana pasada, Mayans y Patricia Bullrich, habían acordado que el proyecto contra Adorni no necesitaba dictamen y que, por lo tanto, no requería ser aprobado con dos tercios. Pero la Casa Rosada enfureció con esa interpretación reglamentaria y la presidenta del bloque libertario ahora intentará volver sobre sus pasos y exigir mayoría especial.

Mayans entró en cólera y sostiene que tanto el PRO como la UCR avalaron la primera interpretación. Según esta lectura, la moción de censura es un “artículo operativo” de la Constitución Nacional (el 101) y por ende no necesitaría seguir el trámite de una ley. Para saldar la discusión, Bullrich impulsó una nueva reunión de Labor Parlamentaria para este martes a las 18.

Por si no bastara con todos los frentes abiertos, Adorni citó a los senadores de La Libertad Avanza a la Casa Rosada para descomprimir tensiones, pero algunos no quieren asistir a la convocatoria y otros adujeron compromisos previos, como Luis Juez. El cordobés dijo tener una audiencia judicial en la provincia, aunque es uno de los senadores incómodos con la situación del jefe de Gabinete.