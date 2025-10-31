Referéndum en Bariloche: “Nos genera mucha bronca» el fallo del STJ «y vamos a apelar”, afirmó Cortés

El intendente de Bariloche Walter Cortés expresó este viernes su descontento con la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que le bajó el pulgar al referéndum.

El intendente de Bariloche Walter Cortés dijo este viernes que al fallar en contra del referéndum popular convocado por su gobierno para el próximo 9 de noviembre los jueces del Superior Tribunal de Justicia cometieron “una gran equivocación” y anticipó su decisión de apelar y llevar el caso hasta la Corte Suprema.

Se apoyó en el carácter “dividido” de la sentencia conocida en la mañana de hoy, por la cual una mayoría de los jueces le dio la razón a los cinco concejales opositores que habían planteado un “conflicto de poderes”, con el argumento de que el referéndum no puede ser convocado por el intendente, sino que es una potestad del Deliberante.

Según Cortés, el único voto en disidencia del juez Sergio Barotto será la plataforma de su impugnación, que ahondará en el hecho de que “fueron una minoría de concejales”, que no actuó en representación orgánica de todo el cuerpo, quienes firmaron la denuncia ante el STJ.

Según el intendente, le generó “mucha bronca” el desenlace judicial, que se produjo luego de una pulseada extendida por varias semanas. Confirmó que el referéndum quedó suspendido, pero no cederá en su intención de consultar a la población sobre una decena de temas que considera cruciales para su plan de gobierno. “Bajo ninguna circunstancia van a torcer ni un milímetro de nuestro convencimiento”, afirmó.

Descargó también nuevas críticas sobre la Carta Orgánica Municipal, que a su juicio le impone trabas para avanzar con “las soluciones que espera la gente” y otorga demasiado poder a los concejales.

Anticipó que en la reforma obligatoria, que debe cumplirse en los próximos dos años, impulsará cambios como la reducción del número de concejales de once a siete, y la obligación de que los proyectos de ordenanza se traten “en una semana”, tras lo cual los podría aprobar el intendente. “Esta Carta Orgánica es vieja, rebuscada, no le da el poder al intendente y el que pierde es el más pobre”, argumentó.

El intendente de Bariloche Walter Cortés anunció que se suspende el referéndum en Bariloche tras la sentencia del STJ. (foto Alfredo Leiva)

El Soyem celebró la decisión judicial

El fallo tuvo inmediatas repercusiones en Bariloche. Los concejales que habían acudido a la Justicia con el patrocinio de la abogada Griselda Ingrassia, destacaron el alcance de lo resuelto por el STJ y el freno a lo que consideran un arrebato autoritario de Cortés.

También el Soyem exteriorizó su festejo, con banderas, bocinas y bengalas enarboladas desde una combi que recorrió las calles y dio varias vueltas al Centro Cívico.

Su interés directo tenía que ver con una de las preguntas del referéndum con la cual Cortés buscaba el aval ciudadano para eliminar el pago de sueldos a los dirigentes gremiales con licencia. Ya lo había intentado con un proyecto de ordenanza, que fue rechazado.

El intendente en su contacto con la prensa no se refirió a ese tema puntual, pero sí a otros abordados en el referéndum y dijo, por ejemplo, que tiene decidido levantar la prohibición que rige desde hace dos años para el funcionamiento de la plataforma Uber.

Señaló también que es muchísima la gente en la ciudad que espera por un lote y que la emergencia habitacional, propiciada por el referéndum, ayudaría a resolver esa demanda, porque de otro modo todos los emprendimientos urbanísticos tienen que pasar por “rango III” y su aprobación es más lenta y engorrosa.

Sobre el plan vial -que sería motivo de otra de las preguntas- señaló que el plan de pavimentación de calles va a continuar, aunque será necesario “buscar los recursos” y su ejecución será más lenta.

Admitió luego que varios de los proyectos contenidos en la consulta como la construcción de una pileta cubierta, el techado del Centro de Convenciones o la reactivación de la isla Huemul son resortes del Ejecutivo y podrá avanzar sin referéndum, aunque pretendía hacerlo con el impulso de un respaldo popular.

Dirigentes del sindicato de trabajadores municipales, Soyem, festejaron la sentencia del STJ que dejó sin efecto el referéndum impulsado por el intendente Walter Cortés. (foto Alfredo Leiva)

60 millones gastados en capacitación

Sobre el gasto incurrido en la organización del referéndum, su asesor Martín Domínguez dijo que fueron unos 60 millones de pesos, en su mayor parte para capacitaciones.

De modo que en el Ejecutivo lo toman como una inversión a futuro porque “la expectativa es que el referéndum se haga”. Las boletas no se llegaron a imprimir. Domíguez dijo que de todos modos esas operaciones y pagos “serán verificadas por el Tribunal de Contralor”.

Cortés aseguró que su intención con el referéndum y también con la futura reforma de la Carta Orgánica es modificar “un Estado que es injusto, burocrático y totalmente insensible a las necesidades de la gente”.

Emparentó su iniciativa con el resultado de las elecciones nacionales del último domingo, al que definió como “un claro sopapo a la política tradicional”.