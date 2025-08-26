Río Negro licita las primeras obras con el bono del VMOS

Barda del Medio pasará de un centro de salud a tener un hospital. Imagen del futuro edificio/ gentileza

El gobierno de Río Negro puso en marcha las primeras dos licitaciones públicas de obras que serán financiadas con el bono del consorcio petrolero del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) que asciende a 60 millones de dólares.

El listado de obras que el Provincia definió con el fondo petrolero a fines de julio incluye unas 18 construcciones especialmente en materia de salud, educación, obras viales y otras edificaciones.

Las primeras en tener proyecto ejecutivo, presupuesto y licitaciones abiertas son la pavimentación del acceso a San Javier, en la intersección de la Ruta Nacional 3 que tiene un presupuesto oficial de 2.024.695.430 pesos; y el nuevo hospital de Barda del Medio, que tiene recursos asignados por 7.023 millones de pesos.

La primera obra vial es licitada por Vialidad Rionegrina y fue presentada en el aniversario de la comuna, aún antes de definirse que tendría la inversión del bono del VMOS. El 4 de septiembre se conocerán los oferentes.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de nueve meses, requieren de pavimentación tipo rural en una extensión de 2.200 metros, con cordón protector de hormigón, banquina, señalización vertical y horizontal.

Se prevé un anticipo financiero de hasta el 20% del monto del contrato con la firma y luego se efectuarán mediciones y certificaciones cada 30 días. Una vez aprobado el certificado de obra, se tramitará el pago con la presentación de la factura dentro de los cinco días posteriores.

Barda del Medio pasará de centro de salud a tener hospital

La obra del hospital de Barda del Medio tiene fecha de apertura de sobres el 24 de septiembre y es la primera tarea sanitaria con el bono VMOS, según se anunció días atrás.

La localidad actualmente tiene centro de salud. El hospital se levantará en una manzana delimitada por las calles Fortín Vidal, José Hernández, Paraje El 15 y Primeros Pobladores, con una superficie de 1.938 m². Contará con guardia y emergencias las 24 horas, consultorios externos, vacunatorio, farmacia, sector administrativo, espacios para el personal, servicios generales y un área para ambulancias y equipos médicos.

Además, dispondrá de 4 camas de internación y el conjunto de los trabajos tiene un plazo de ejecución de 660 días corridos a partir del inicio de obra.

Hay otras obras con presupuesto pero sin fecha todavía

Además de las dos licitaciones ya lanzadas, el Gobierno definió qué presupuesto destinará al mejoramiento de la Ruta Provincial 9 (ripio), que conecta la Ruta Nacional 3 con el puerto de Punta Colorada, al que se destinará 1.500.000.000 pesos; y la Ruta Provincial 69, principal vía de acceso a Vaca Muerta, con 3.300.000.000 pesos. Estas obras no tiene fecha de licitación todavía.

El nuevo hospital de Sierra Colorada, anunciado en el aniversario de la localidad meses atrás, tiene el proyecto pero aún no salió la licitación. Se edificarán 2.140 metros cuadrados de superficie cubierta, con consultorios médicos, shock room, sala de observaciones, vacunatorio, internación y otros espacios con una inversión que superaría los 10.000 millones de pesos.