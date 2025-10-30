Se reabrió la mediación por las 127 Hectáreas en Neuquén con otra propuesta por los lotes en disputa

La reapertura del proceso de mediación por el conflicto de la Cooperativa 127 Hectáreas de Neuquén llegó con una nueva propuesta para los denunciantes. La reunión se realizó ayer miércoles y convocó a a las dos partes en disputa, además de representantes del Gobierno provincial.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en un comunicado, el encuentro fue dirigido por la responsable de la oficina de Mediación y Conciliación, Cecilia Basterrechea.

De la cita participaron socios de la cooperativa con distintos puntos de vista sobre el conflicto (denunciantes y autoconvocados); sus abogados; el subsecretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Juan Grandi; y autoridades de la cooperativa, como su presidente Jorge Salas.

Cooperativa 127 Hectáreas en Neuquén: una mediación frustrada

El proceso de diálogo se había frustrado días atrás, cuando el sector de los denunciantes se retiró de una audiencia y cuestionó «la falta de propuestas» por parte del Ejecutivo y los representantes de las 127 Hectáreas.

El conflicto se originó por la supuesta concreción de estafas y engaños en la entrega de lotes y dúplex realizados en emprendimientos habitacionales organizados por la cooperativa.

Después de iniciar acciones por la vía civil, los presuntos estafados también decidieron avanzar con denuncias en el fuero penal. En total se conformaron cuatro causas, cada una correspondiente a los desarrollos con irregularidades.

Desde el área de prensa del MPF informaron que, después del encuentro, se firmó un acta «con una propuesta que será evaluada por las partes», la cual será motivo de «una devolución durante los próximos días».

Cooperativa 127 Hectáreas en Neuquén: «Estaríamos más cerca»

Mariano Mansilla, abogado patrocinante de los damnificados, valoró en diálogo con la radio FM Capital la «base» más concreta de la propuesta. El ofrecimiento llegó por parte del Gobierno y busca «que cada uno de los perjudicados tenga un lote con servicios, por lo que se puede decir que estaríamos más cerca«, aseguró.

«Las personas que nosotros patrocinamos obviamente bajaron las expectativas, es gente que está alquilando, que pagó por una casa y hoy ya con un lote le daría una solución«, añadió.

El letrado dijo que la propuesta ahora será evaluada «por los distintos operadores» y consideró que probablemente se redacte una «contrapropuesta» para las autoridades provinciales. «Veremos si hay acuerdo».

La mediación suspende los plazos penales, por lo que las causas no avanzarán mientras se desarrolle el proceso. De hecho, los legajos fueron retirados de la fiscalía y desde esta semana nuevamente se conservan en la oficina del área.

El resarcimiento incluiría la entrega de lotes con servicios en el predio de las 127 Hectáreas, ubicado en el barrio La Sirena, y una parte de los 110 dúplex que se levantaron allí, también a cargo de la cooperativa que dirige Salas.

Una de las dificultades para arribar a un entendimiento tiene que ver con la cantidad de asociados que presentaron denuncias. Ese universo abarca a más de 300 personas, según dijo Mansilla en una entrevista con este diario a mediados de mes.