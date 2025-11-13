Se realiza en Viedma el Primer Encuentro Provincial de jóvenes abogados

Este viernes se realizará en la capital provincial el Primer Encuentro Provincial de la Abogacía Joven de Río Negro, definido por los organizadores como «un hecho histórico que marcará un precedente en la vida institucional de la abogacía rionegrina».

La actividad se desarrollará a partir de las 10 en el auditorio del casino y reunirá a profesionales matriculados, funcionarios judiciales y representantes de los distintos Colegios de Abogados de la provincia, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias, la formación continua y el fortalecimiento del rol de las nuevas generaciones dentro del ámbito jurídico.

Se explicó que este encuentro fue el «resultado del trabajo conjunto de las Comisiones de Jóvenes Abogados de los cuatro Colegios de Abogados de Río Negro, que impulsaron la iniciativa con la finalidad de generar un espacio de diálogo, reflexión y participación activa».

Para los organizadores «la abogacía joven rionegrina da un paso trascendental hacia la consolidación de una identidad colectiva que busca acompañar los desafíos actuales del ejercicio profesional, promover la ética, la capacitación permanente y el compromiso social de quienes integran esta nueva generación del Derecho».