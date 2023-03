Se trabó la mesa de diálogo mapuche por Mascardi: «Parques buscó un pretexto para dilatar la situación»

“El gobierno juega a la violencia. No tenemos novedades porque el ministro de Ambiente (Juan Cabandié) no hace una propuesta. Parques no quiere devolver el territorio. Hay rebelión de Cabandié con el presidente”. El werken del Parlamento mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, se mostró desconcertado ante la falta de noticias respecto a la convocatoria de la mesa de diálogo para arribar a una solución en el conflicto de Villa Mascardi.

En el último encuentro donde se avanzó en la posibilidad de devolver el rewe (sitio sagrado) y otorgar 10 hectáreas de tierras en lago Guillelmo, se había acordado una nueva reunión para fines de febrero. Hasta el momento, no hay novedades.

En ese momento, el juez Hugo Grecca resolvió posponer el juicio por usurpación en Mascardi por 90 días a fin de evaluar cómo avanzaban las negociaciones con el gobierno nacional.

«La información es casi nula. No hay información desde la Secretaria de Derechos Humanos de Nación. Es una irresponsabilidad abordar una mesa de diálogo y no sostenerla. No es solo para sacar una foto», cuestionó Carriqueo al tiempo que insistió que, entre dos mesas de diálogo, debe haber «acercamiento y propuestas».

Días atrás, mencionó, en una reunión con las cuatro mujeres que permanecen detenidas desde el operativo de desalojo en Villa Mascardi, se definió priorizar la devolución del rewe y “dejar abierta la oferta de otorgamiento de 10 hectáreas en lago Guillelmo” a la comunidad Lafken Winkul Mapu.

“Nosotros solicitamos más tierras. El estado está obligado a poder proyectar la vida de comunidades y 10 hectáreas no configuran tierras aptas y suficientes. A Fortescue le quieren dar 625 mil hectáreas, toda la meseta de Somucura. Nosotros no lo vamos a permitir”, advirtió.

Respecto a la falta de información respecto a un próximo encuentro con las autoridades nacionales, Carriqueo consideró que “Parques no tuvo intención de acordar la devolución del rewe, solo buscó un pretexto para dilatar esta situación. A una semana del Día de la Memoria con la que tanto se rasgan las vestiduras para levantar las banderas, le queremos decir al gobierno argentino que no existen esos derechos para los pueblos indígenas”.

“¿Por qué cree que están dilatando el acuerdo si la convocatoria surgió del propio gobierno nacional, en paralelo al inicio del juicio por usurpación?”, preguntó este diario. “Es un gobierno muy timorato que le escapa a las discusiones difíciles. Esto no lo va a resolver el Poder Judicial. Los convenios internacionales aclaran que no se puede resolver un conflicto de tierras con el derecho penal”, respondió.

Carriqueo advirtió que la última comunicación con el gobierno nacional fue la semana pasada. “Hablamos con la Secretaría de Derechos Humanos. Sería grave que nosotros tengamos que romper el diálogo porque no hay solución. Serán las mismas comunidades las que definan las acciones a llevar adelante. La propuesta de tierras vino de Parques Nacionales. Cuando lo redactamos en papel, no lo firman. No nos dicen dónde son las hectáreas. Ahora se hace los boludos”, aseguró.

Este diario intentó comunicarse con el secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla Corti, en varias ocasiones. Pero no respondió ni los llamados ni los mensajes.

Cambio de rol

Carriqueo dejará su rol como werken en el próximo encuentro del Parlamento Mapuche de Río Negro el 24, 25 y 26 de marzo. “Es necesario el recambio porque soy werken desde el 2017. Pretendo asumir otro rol dentro de la organización, como la gestión de recursos internacionales para acompañar proceso productivos”, dijo.

Esperó que su cargo sea asumido por una mujer “con conocimiento de la espiritualidad y con la línea política actual”.