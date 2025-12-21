Río Negro definió fecha de inicio de la reconstrucción de la Ruta 69, nexo clave con Vaca Muerta y la Ruta 151

Con la firma del acta de inicio de obra, la provincia avanzó en la reconstrucción de la Ruta Provincial 69, cuyos trabajos están previstos para comenzar en enero. Se trata de un corredor relevante para la circulación y la conectividad de Campo Grande.

El acto fue encabezado por el intendente de Campo Grande Daniel Hernández, el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro de Obras Públicas Alejandro Echarren, quienes formalizaron el inicio administrativo de una obra largamente reclamada por el estado de la traza y el aumento del tránsito pesado.

La Ruta N° 69 conecta la Ruta Nacional N° 151 con distintas localidades del Alto Valle y se consolidó como un paso relevante para el movimiento logístico vinculado a Vaca Muerta. Su deterioro había generado dificultades para la circulación diaria de vecinos, transporte de cargas y servicios.

La obra contempla rehacer por completo cerca de 10 kilómetros de ruta, con una nueva base pensada para el tránsito pesado y para mejorar la seguridad de quienes la usan a diario.

La firma seleccionada para la reconstrucción de la trazada que atraviesa Campo Grande es Ribeiro S.R.L., una empresa neuquina cuya propuesta económica fue considerada de “precio razonable” por el comité evaluador. Su oferta asciende a $3.614 millones, por encima del presupuesto oficial, fijado en $3.299 millones, pero dentro de los parámetros que el organismo evaluó como convenientes.

La reconstrucción de la Ruta 69 en Campo Grande

El proyecto licitado incluye la construcción de una intersección canalizada en el acceso a Villa Manzano, una dársena de pesaje en El Labrador y la reconstrucción de los sectores más deteriorados de la traza, con el objetivo de ordenar la circulación y mejorar la seguridad vial en un corredor de alto tránsito.

Uno de los puntos centrales de la intervención será el acceso a Villa Manzano por calle Pacheco, donde actualmente funciona un cruce semaforizado. Allí se proyecta una intersección canalizada con isletas separadoras y carriles específicos para giros a la izquierda, una solución pensada para reducir conflictos de tránsito y organizar el flujo vehicular tanto local como interurbano.

La obra prevé el uso de pavimento de hormigón, una elección asociada al intenso tránsito pesado que circula por el sector y a las condiciones operativas del cruce. Para ello será necesario demoler la calzada existente y parte de su base, y construir una nueva estructura vial con mayor resistencia y durabilidad.

Según el proyecto técnico, se ejecutará la construcción de isletas centrales, la colocación de defensas metálicas y la renovación completa de la señalización horizontal y vertical. También se incorporarán nuevas luminarias y se adecuará la semaforización al rediseño geométrico del cruce.

El plan contempla además la incorporación de dársenas para colectivos, la reubicación de las garitas existentes y mejoras complementarias para ordenar el transporte público en la zona. En tramos puntuales se realizarán bacheos profundos y reconstrucciones parciales de la calzada, de acuerdo con las evaluaciones técnicas durante la ejecución.

En el sector de El Labrador se construirá una dársena de pesaje para vehículos pesados, con carpeta de mezcla asfáltica en caliente, destinada a mejorar los controles y reducir el impacto del transporte de carga sobre la traza principal.

Durante el desarrollo de los trabajos se implementarán desvíos provisorios y señalización temporal, con el objetivo de garantizar la seguridad y mantener la fluidez del tránsito mientras avance la obra.