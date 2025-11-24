Seguridad en fronteras: el gobierno avanza con la creación de la nueva Policía Migratoria

El gobierno nacional avanza con la creación de una nueva Policía Migratoria, una reforma clave que busca reforzar los controles en las fronteras del país. Impulsada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la iniciativa apunta a intensificar la vigilancia y el patrullaje, con el objetivo de profesionalizar el control de ingresos y egresos al territorio. Esta medida estratégica se dirige a combatir delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo.

La génesis de esta fuerza se remonta a una propuesta de la exministra Patricia Bullrich, quien dedicó esfuerzos a su diseño. La modificación de la Ley de Migraciones, contemplada en el decreto 366/2025, es el marco legal que establece esta «Policía Migratoria Auxiliar». Dicha normativa prevé la integración de efectivos de la Prefectura Naval, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal para colaborar estrechamente con la Dirección Nacional de Migraciones.

Actualmente, la supervisión de los pasos fronterizos está a cargo de Gendarmería Nacional, mientras que la Policía de Seguridad Aeroportuaria opera en los aeropuertos.

Sin embargo, la visión del Ministerio de Seguridad es conformar una fuerza con agentes especializados en migraciones para modernizar el control. Esta determinación, que cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei, subraya el compromiso de la administración con una regulación más estricta del tránsito de personas y la inmigración.

Avances en la implementación de la nueva Policía Migratoria

Un paso fundamental para esta reforma fue el traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones desde el Ministerio del Interior a la órbita de Seguridad. Aunque la estructura y dirección de la nueva fuerza ya están definidas, su presupuesto para el año 2026 aún no fue incluido en la previsión. No obstante, fuentes del Poder Ejecutivo aseguran que se buscará la adecuación de los fondos o se recurrirá al presupuesto ya asignado a la cartera de Seguridad, confiando en resolver este aspecto.

En términos operativos, la Policía Migratoria se conformará principalmente con la reasignación y capacitación de efectivos provenientes de otras fuerzas de seguridad. La iniciativa no prevé un incremento masivo de personal, ya que la estructura administrativa de Migraciones se encuentra en funcionamiento. Paralelamente, esta reestructuración se alinea con el objetivo de la Policía Federal Argentina de enfocar sus recursos en la investigación criminal, un objetivo planteado por el presidente Milei para desarticular organizaciones delictivas.

La administración nacional toma como modelo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, particularmente su Patrulla Fronteriza (US Border Patrol). Más allá del fortalecimiento del patrullaje en los límites del país, la estrategia integral busca combatir el ciberdelito, el terrorismo, la trata de personas y el crimen organizado transnacional.

En este marco de cooperación internacional, en octubre se firmó un acuerdo con el FBI, con participación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), para reforzar la seguridad.