Javier Milei se reúne con el gabinete por el Presupuesto 2026 y recibe al canciller de Israel

El presidente Javier Milei retoma este martes la agenda oficial tras el fin de semana largo con una intensa jornada en Casa Rosada. El mandatario iniciará la jornada con una reunión de Gabinete para luego recibir al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, en el marco de una visita diplomática.

La reunión de ministros y secretarios de Estado se realizará a las 9:30 en el Salón Eva Perón. Este encuentro es crucial en el marco de la búsqueda de consensos para la aprobación del Presupuesto 2026, el primero bajo la gestión de La Libertad Avanza. A las 11:00, Milei encabezará la entrega de sables a las Fuerzas de Seguridad junto a la flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Por la tarde, la agenda presidencial se volcará a la diplomacia con la llegada del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar. El funcionario, quien viajó desde Asunción acompañado por empresarios de Medio Oriente, será recibido por el mandatario a las 12:30 en Casa Rosada. Esta visita de alto nivel subraya la relación bilateral entre ambos países.

Agenda de Javier Milei: diplomática extendida

La visita del canciller Sa’ar incluye una serie de encuentros con funcionarios argentinos. Está previsto que el ministro israelí se traslade al Palacio San Martín para ser recibido por el secretario Pablo Quirno. Además, mantendrá reuniones con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los legisladores Fernando Iglesias y Sabrina Ajchemet, consolidando lazos parlamentarios.

Como parte de su estadía en Argentina, Gideon Sa’ar tiene en agenda compromisos culturales e institucionales. El ministro disertará en un evento conmemorativo por el 90º aniversario de la DAIA, destacando la importancia de la comunidad judía en el país. También asistirá a un concierto especial que se celebrará el miércoles a las 20:00 en el prestigioso Teatro Colón, cerrando una intensa agenda.

Con información de Noticias Argentina.