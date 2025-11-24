La cargada agenda legislativa para las extraordinarias: Presupuesto 2026 y reformas clave

Se destacan reformas laborales, educativas, un nuevo Código Penal y el uso de los "dólares del colchón". (Foto: gentileza)

El gobierno nacional planea convocar al Congreso a sesiones extraordinarias durante el verano, para impulsar una serie de «reformas clave» para el país. Esta decisión, anunciada desde hace meses, apunta a avanzar en la agenda legislativa del presidente Javier Milei con el respaldo del nuevo recambio parlamentario. Se espera un abordaje amplio sobre en temas económicos, judiciales y laborales que definirán el rumbo de la gestión.

El Consejo de Mayo, que se reunirá este miércoles, tiene previsto para el 15 de diciembre entregar los borradores de los proyectos en cuestión. Estas iniciativas incluyen reformas en los ámbitos laboral, educativo y tributario, para “modernizar aspectos clave de la legislación vigente”, según el Gobierno. El Poder Ejecutivo busca consensos, especialmente con la CGT, para evitar conflictos y asegurar el avance de los cambios propuestos.

Uno de los proyectos que ya se encuentra definido es el nuevo Código Penal, elaborado por un equipo de especialistas hace meses pero sin tratamiento parlamentario hasta ahora. El texto propone endurecer las penas para casos de corrupción, piqueteros y barrabravas, al mismo tiempo que busca proteger el accionar policial.

También incorpora la creación de nuevos delitos y reformas a la normativa actual de 1921, para expandir “significativamente” su alcance. Así se desprende de un borrador al que accedió Infobae.

El Presupuesto 2026 y la estabilidad fiscal

El Presupuesto 2026, presentado por el Presidente en septiembre, está actualmente bajo revisión en el Ministerio de Economía. No se descartan modificaciones, principalmente en las por las negociaciones con los gobernadores que reclaman más fondos, aunque desde el oficialismo sostienen que el equilibrio fiscal sigue como “prioridad”.

La propuesta original prevé aumentos reales en partidas como jubilaciones, salud, educación y universidades. Sectores que ya fueron eje de conflicto con el Gobierno, durante la primera mitad del mandato.

Una ley para fomentar el uso de dólares “bajo el colchón”

Dentro del temario legislativo se incluirá también la “Ley de Principio de Inocencia Fiscal”, destinada a promover el uso de dólares informales que la ciudadanía adquirió durante el cepo cambiario. El objetivo es que se usen para el pago desde productos básicos de la canasta, como también paral a compra de inmuebles.

Según detalló Infobae, la iniciativa busca reducir a tres años el plazo de prescripción del delito de evasión tributaria y limitar las denuncias penales de ARCA, elevando al mismo tiempo las multas por incumplimientos.

El titular de Arca, Juan Pazo, precisó que, entre los cambios, aumentarán los límites por los que una persona puede ser investigada por evasión, y es que hoy es desde diferencia menor a los 2 millones de pesos.

Acuerdo comercial con Estados Unidos

Todavía no está confirmado, pero lo que podría ser parte de la agenda del Congreso es el flamante acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. El bloque oficialista y sus aliados por ahora no recibieron indicaciones al respecto.

Entre los puntos que se podrían incluir, se busca prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y reconocer a Estados Unidos como “jurisdicción para transferencias de datos”, aspectos que requerirían aprobación parlamentaria.

Las autoridades nacionales aseguran mejoras en el control de productos apócrifos (falsos o no auténticos) y la modernización del régimen de propiedad intelectual, “alineados a estándares internacionales”.

Con información de Infoabe