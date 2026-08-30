«Seguridad y logística»: la comitiva de la Santa Sede inspecciona estadios y estancias para la visita de León XIV

Comenzó la fase de preparación para el evento religioso e institucional más relevante de las últimas décadas. La delegación de avanzada de la Santa Sede, conducida por el coordinador de Viajes Apostólicos, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, llega a Argentina para ultimar el esquema de seguridad, el protocolo y la logística fina de la gira del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre.

El viaje marcará un hito histórico para el país: será la primera visita de un Sumo Pontífice a suelo argentino en 39 años, desde el histórico paso de Juan Pablo II en abril de 1987.

La hoja de ruta en Buenos Aires: inspección de estadios y centros masivos

La comitiva vaticana mantendrá reuniones clave con la subsecretaria de Culto, Inés Brogin, referentes de la Nunciatura Apostólica y miembros de la Conferencia Episcopal. A partir de allí, iniciarán una batería de inspecciones de campo sobre los escenarios donde el Papa tomará contacto con los fieles:

Puntos de convocatoria masiva: el equipo técnico analizará la logística en el Monumento a los Españoles (Palermo) y evaluará las instalaciones del Hipódromo de San Isidro .

el equipo técnico analizará la logística en el (Palermo) y evaluará las instalaciones del . El estadio Más Monumental: la comitiva se trasladará a la cancha de River Plate en Núñez para certificar la capacidad operativa del estadio como epicentro de uno de los actos centrales.

la comitiva se trasladará a la cancha de en Núñez para certificar la capacidad operativa del estadio como epicentro de uno de los actos centrales. Trazado institucional y religioso: el itinerario incluye visitas al Palacio Libertad, reuniones con la Casa Militar en la Casa Rosada , la Universidad Católica Argentina (UCA) y un encuentro en la Catedral Metropolitana .

el itinerario incluye visitas al Palacio Libertad, reuniones con la Casa Militar en la , la Universidad Católica Argentina (UCA) y un encuentro en la . Cierre de agenda porteña: se realizarán recorridas técnicas por la Aeroestación Militar Aeroparque y las inmediaciones del Obelisco.

Misión a Córdoba y definición del itinerario final

El martes, la comitiva del Vaticano viajará a la provincia de Córdoba para definir el segundo nodo de la gira apostólica. Allí coordinarán las medidas de seguridad directamente con el cardenal Ángel Sixto Rossi y las autoridades del arzobispado local.

De acuerdo con el cronograma de la Santa Sede, el equipo técnico terminará de redactar el itinerario definitivo entre el 10 y el 12 de septiembre, dejando sellado el protocolo para el histórico desembarco papal de noviembre.