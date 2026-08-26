Dónde se quedará el papa León XIV en Argentina y qué ciudades visitará: la agenda confirmada del viaje

La Nunciatura Apostólica de la Ciudad de Buenos Aires será el centro de operaciones y el lugar de descanso del papa León XIV durante su esperada visita a la Argentina. La confirmación del hospedaje papal y los primeros trazos de la agenda fueron revelados por el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheining, tras mantener un encuentro cara a cara con el Pontífice en el Vaticano.

El esquema inicial previsto para la gira contempla que el Santo Padre encabece actividades en la Ciudad de Buenos Aires el lunes 9 de noviembre, se traslade a la provincia de Córdoba el martes 10 y visite el santuario de Luján el miércoles 11. Cada una de las jornadas se organizará con punto de partida y retorno a la sede diplomática porteña.

Avanza la avanzada vaticana y las reuniones clave de cara a la visita del papa León XIV

La definición logística del viaje dio un paso decisivo con el arribo al país de una comitiva oficial de la Santa Sede. Esta delegación técnica tiene a su cargo el relevamiento de los predios, la coordinación de las rutas de traslado y el ajuste de los protocolos de seguridad junto a las autoridades federales y las fuerzas provinciales.

“El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, confirmaron desde la iglesia católica a Infobae.

En paralelo a las tareas territoriales, el armado institucional sumará un hito determinante en Roma. El próximo jueves 27, León XIV recibirá en audiencia privada en el Vaticano al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, y al secretario general del episcopado, monseñor Raúl Pizarro, para terminar de validar la grilla formal de actividades.

Dentro del abanico de encuentros pastorales, la Iglesia analiza alternativas para albergar convocatorias masivas sin restricción de aforo. Si bien la cancha de River Plate figura entre las carpetas de trabajo para realizar un evento central con jóvenes, la comisión organizadora evalúa otros espacios abiertos debido al límite de capacidad del estadio Monumental.

La agenda social del Pontífice incluirá también momentos de cercanía con sectores vulnerables. Entre los compromisos en estudio cobra fuerza una visita a las personas privadas de la libertad en el penal de Villa Devoto, además de reuniones específicas con colectivos de personas con discapacidad, seminaristas y representantes de la comunidad religiosa local.

La escala en Argentina formará parte de un periplo regional de 11 días que comenzará previamente en Uruguay y concluirá en Perú.