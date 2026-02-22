Semana clave para el Gobierno: entre la sanción de la reforma laboral en el Senado y el pulso del mercado

El Poder Ejecutivo transita los últimos días de febrero bajo una agenda de alta exigencia política y financiera. Con la mirada puesta en la apertura de sesiones del 1 de marzo, la gestión de Javier Milei enfrenta la votación final de la reforma laboral en el Senado, una licitación de deuda clave y la difusión de datos de actividad del INDEC.

El clima financiero acompaña este cierre de mes con señales de alivio: el dólar oficial perforó el piso de los $1.400 y las reservas del Banco Central alcanzaron los US$46.261 millones. Se trata del nivel más alto desde agosto de 2021, lo que le da al equipo económico un margen de maniobra inédito para enfrentar los vencimientos de deuda.

El Senado define el futuro de la reforma laboral

La Cámara Alta fue convocada para este viernes 27 a las 11:00 hs para convertir en ley la modernización laboral. El proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados, impactará en el sistema de indemnizaciones, licencias y convenios colectivos.

Un punto clave para destrabar el consenso fue la eliminación del artículo 44, que proponía reducir salarios por enfermedades o accidentes.

Test de mercado y datos del INDEC

En el plano financiero, el Tesoro activa este lunes una licitación para lograr el «rollover» de los vencimientos sin asistencia del Banco Central. Tras haber captado $9,02 billones en la subasta anterior, el mercado espera ver si se mantiene la tasa de refinanciación superior al 123%, un indicador vital para la estabilidad monetaria.

Por su parte, el INDEC publicará el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de diciembre. Los datos cerrarán el balance de un año que mostró signos de agotamiento en el último trimestre, con una caída interanual del 0,3% en noviembre, rompiendo una racha de trece meses de crecimiento.

Estabilidad cambiaria y reservas récord

El frente cambiario muestra una calma que sorprende a los analistas. El dólar blue se posicionó en los $1.430, mientras que el MEP y el CCL permanecen estables. Esta «pax cambiaria» ha permitido que el Banco Central fortalezca su posición de manera sostenida, acumulando reservas que hoy superan los 46 mil millones de dólares.