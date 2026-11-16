Se suspenden los juicios fiscales y embargos hasta junio de 2027

Por Cra. Dayana Rivarola (Larrondo, Tonelli & Asoc)



El Gobierno nacional dispuso brindar alivio financiero a determinados contribuyentes que mantienen deudas con ARCA. Por un lado, prorrogó hasta el 30 de junio de 2027 la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares, como los embargos, y sumó a ese beneficio a las pymes y a los pequeños contribuyentes.

Por otro, amplió el régimen especial de facilidades de pago, que ahora permite regularizar obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026.



Las medidas buscan darle holgura financiera para reorganizar sus compromisos tributarios a las empresas alcanzadas y evitar que las acciones de cobro afecten el desarrollo de sus actividades.

Suspensión de juicios y embargos: quiénes están alcanzados

Con la Resolución General 5923/2026 vigente desde el 5 de noviembre de 2026, ARCA extendió la suspensión que desde 2025 había quedado limitada a las entidades sin fines de lucro y a los contribuyentes del sector de la salud. Ambos grupos conservan el beneficio, siempre que estuvieran registrados ante el organismo al 29 de octubre de 2026.



La principal novedad es la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas de los Tramos 1 y 2, así como de las personas humanas y sucesiones indivisas consideradas pequeños contribuyentes por ARCA.



Para acceder al beneficio, las empresas deben contar con el Certificado MiPyME vigente al 29 de octubre de 2026 y encontrarse caracterizadas como tales en el Sistema Registral del organismo. En el caso de los pequeños contribuyentes, deben estar identificados con el código 547 en ese mismo sistema.

La suspensión de juicios y embargos permite reorganizar finanzas, y la ampliación del plan permite incorporar deudas más recientes y pagar en cuotas.



La suspensión no implica la eliminación de las deudas ni la condonación de impuestos, intereses o multas. Tampoco dispone el levantamiento automático de los embargos ya trabados, ni la paralización de los juicios fiscales en trámite. La protección alcanza al inicio de nuevas ejecuciones y a la traba de nuevas medidas cautelares durante el período establecido.



Asimismo, ARCA conserva la facultad de avanzar con acciones judiciales en situaciones excepcionales, como los casos de grave afectación de los intereses del Fisco, caducidad de instancia o prescripción inminente.

Se amplía el régimen de facilidades de pago

En paralelo, la Resolución General 5924/2026 modificó el régimen especial de facilidades de pago para micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. El cambio permite incluir obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas, así como multas aplicadas, hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive.



Hasta ahora, el régimen solo contemplaba las deudas vencidas al 30 de junio de 2026. El plazo para adherir se extendió ahora hasta el 30 de junio de 2027.

Dato 2,75% La tasa de refinanciación para los nuevos planes de pago que permiten regularizar obligaciones vencidas hasta en 18 cuotas.



El régimen exige un pago a cuenta del 5% de la deuda consolidada para micro y pequeñas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, y del 10% para las medianas empresas de los Tramos 1 y 2. El saldo puede financiarse en hasta 18 cuotas mensuales para el primer grupo y en hasta 15 para las medianas empresas. Para las deudas por retenciones y percepciones, los plazos se reducen a nueve y siete cuotas.

La tasa de financiación es del 2,75% mensual para todos los sujetos alcanzados, y tanto el pago a cuenta como cada cuota deben ser de al menos $50.000. Las condiciones no dependen del perfil de riesgo fiscal (SIPER) del contribuyente, no hay límite en la cantidad de planes que pueden presentarse y el régimen no prevé reducción de intereses ni de multas.



El plan caduca de pleno derecho si no se pagan dos cuotas, consecutivas o alternadas, o la última cuota dentro de los 60 días corridos posteriores a su vencimiento; en ese caso, el saldo no puede reincorporarse a un nuevo plan de este régimen. Además, quedan excluidos algunos conceptos, como los anticipos y pagos a cuenta, y las cuotas de otros planes vigentes.