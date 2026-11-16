Mendoza y el Conicet acordaron impulsar ensayos para la minería de cobre

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza firmó un convenio con el Conicet para desarrollar investigaciones y ensayos experimentales sobre molienda, separación gravimétrica, flotación y caracterización físico-química de minerales de Mendoza.

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) firmaron un convenio de colaboración para desarrollar investigaciones y ensayos experimentales sobre minerales de la provincia, con especial atención a los recursos cupríferos. El trabajo estará a cargo de la Dirección de Minería y del Laboratorio de Metalurgia Extractiva y Síntesis de Materiales (MesiMAT), del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas (ICB) del Conicet.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, señaló que el acuerdo permite consolidar una relación de cooperación entre ambas instituciones y avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica de la Dirección de Minería.

“Este convenio viene a cristalizar un trabajo de muchos años, pero también pensando en el trabajo que queremos hacer juntos hacia adelante. La Dirección de Minería históricamente ha tenido su propio laboratorio y una planta piloto que hoy se están poniendo a punto, se están reconstruyendo y equipando. El trabajo aislado de ninguna de las dos instituciones sirve; tenemos que poder articular y trabajar juntos en áreas que son de interés de toda la comunidad de Mendoza”, afirmó Latorre.

Mendoza cuenta con recursos cupríferos y proyectos en distintas etapas de desarrollo. Entre ellos se encuentra PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata, que contempla una inversión total de USD 891 millones y obtuvo su aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En este contexto, el convenio con el Conicet permitirá ampliar la información científica disponible sobre los minerales de la provincia y desarrollar capacidades técnicas para estudiar sus características y posibilidades de procesamiento.

La ministra remarcó la importancia de vincular la investigación científica con el desarrollo de la actividad minera y con las tareas de fiscalización que realiza la Provincia.

“Tenemos que poder desarrollar la investigación científica y aplicarla a algo tan importante para los mendocinos como es la industria minera, bajo los más altos y rigurosos estándares científicos. Poder contar con equipamiento y operarlo junto con los investigadores del CONICET, equipar ese laboratorio y esa planta piloto, es muy importante”, sostuvo.

Latorre explicó además que estas instalaciones permitirán fortalecer tanto la formación de futuros trabajadores como las capacidades técnicas de los organismos provinciales.

“Queremos que sirvan para el aprendizaje de quienes se forman en la secundaria y en los institutos terciarios para trabajar en la industria minera, pero también para que nuestros técnicos y policías mineros puedan validar y estudiar lo que se recoge en cada una de las inspecciones ambientales que realiza la Policía Ambiental Minera”, agregó.

Por su parte, la directora del CCT Conicet Mendoza, Andrea Pattini, destacó la continuidad del trabajo entre las instituciones y su importancia para la transferencia de conocimientos científicos al territorio.

“Este convenio viene a darle formalidad a una relación que ya estaba iniciada entre una de nuestras unidades ejecutoras en CONICET Mendoza, el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas (ICB), y la Dirección de Minería. Es muy importante lograr la transferencia de la ciencia y la tecnología en el territorio. Esta es una más de nuestras 176 vinculaciones concretas con organismos públicos de la provincia de Mendoza en los últimos dos años. Esto potencia mucho el trabajo tanto en la ciencia como en la gestión de las políticas públicas de la provincia”, expresó Pattini.

“Trabajamos con distintas áreas del Gobierno provincial, como salud, agricultura, hábitat y diseño, energía y minería. Buscamos que la ciencia aporte a la provincia y que la provincia demande acciones concretas de la ciencia, para caminar juntos en esta idea de llevar a la población lo mejor de ambas instituciones”, agregó.

El acuerdo contempla el desarrollo de investigaciones sobre cuatro procesos fundamentales para el tratamiento de minerales: molienda, separación gravimétrica, flotación y caracterización físico-química. Los trabajos permitirán generar información experimental sobre las propiedades de los materiales y evaluar distintas alternativas para su preparación y concentración.

Además, establece que el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas (ICB) será la unidad ejecutora por parte del Conicet, mientras que la Dirección de Minería de Mendoza asumirá esa función en representación del Ministerio de Energía y Ambiente.

Para desarrollar las investigaciones, el Conicet aportará recursos humanos especializados, instalaciones y equipamiento científico. Por su parte, el Ministerio proporcionará espacio físico, equipamiento e insumos necesarios para ejecutar las tareas previstas.

Esta articulación permitirá consolidar capacidades provinciales de investigación y desarrollo en metalurgia extractiva, fortalecer la infraestructura técnica disponible y generar conocimientos aplicados al estudio de los recursos minerales mendocinos.

Un plan de investigación con ensayos experimentales

El plan de trabajo contempla distintas etapas que permitirán avanzar desde la preparación de las muestras hasta la evaluación de alternativas de concentración mineral.

La primera instancia estará destinada a la estandarización de protocolos operativos, con el objetivo de establecer procedimientos técnicos para la realización de los ensayos y garantizar condiciones de trabajo comparables.

Posteriormente, se desarrollarán pruebas de molienda para evaluar el grado de liberación de los minerales. Este procedimiento consiste en reducir el tamaño de las partículas para facilitar la separación de los componentes de interés y constituye una etapa fundamental para determinar la eficiencia de los procesos posteriores.

También se realizarán ensayos preliminares de separación gravimétrica mediante mesas vibratorias, una técnica que aprovecha las diferencias de densidad entre los componentes minerales para concentrarlos.

Otra línea de investigación estará dedicada a la flotación, uno de los métodos utilizados en la industria minera para concentrar minerales de cobre. Este proceso permite separar partículas a partir de sus diferentes propiedades superficiales y evaluar su comportamiento frente a distintas condiciones experimentales.

Los trabajos incluirán determinaciones analíticas cualitativas y cuantitativas para identificar los minerales presentes, estudiar su composición y caracterizar las muestras.

Los resultados obtenidos serán sistematizados en informes técnicos conjuntos, que permitirán documentar los procedimientos utilizados, los datos experimentales y las conclusiones de las investigaciones.

Además de los ensayos experimentales, el convenio busca fortalecer las capacidades científico-tecnológicas de Mendoza mediante la formación y capacitación de recursos humanos especializados. La iniciativa promoverá el intercambio de conocimientos entre investigadores del Conicet y profesionales de la Dirección de Minería, así como la generación de publicaciones científicas y el desarrollo de nuevas líneas de investigación vinculadas con la actividad minera.

El trabajo conjunto permitirá aprovechar la infraestructura científica existente, ampliar las capacidades técnicas provinciales y generar conocimientos que puedan aplicarse a futuros estudios sobre preparación, procesamiento y concentración de minerales.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y permitirá profundizar la cooperación entre el sistema científico nacional y el Gobierno provincial, con el objetivo de consolidar capacidades locales de investigación y desarrollo en metalurgia extractiva.