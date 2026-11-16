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Puma Energy renovó su app Puma Pris: más fácil de usar, con más ahorros y nuevos beneficios

La actualización incorpora registro ágil, reconocimiento facial, integración con MODO y soporte online por WhatsApp. Con más de 800.000 usuarios en Argentina, la plataforma amplía su esquema de promociones personalizadas, premios instantáneos y alianzas bancarias para la carga de combustibles.

Redacción

Por Redacción

La actualización apunta a mejorar la experiencia de los usuarios. Foto: gentileza.

La actualización apunta a mejorar la experiencia de los usuarios. Foto: gentileza.

Puma Energy renovó su app Puma Pris con el objetivo de mejorar la experiencia de sus usuarios, con nuevas alternativas de uso y más ahorros, beneficios y premios. Esta nueva versión añade un registro inicial en menos pasos, reconocimiento facial, integración con MODO como medio de pago y soporte online por WhatsApp, además de premios instantáneos y promociones personalizadas.

Desde la compañía destacaron que Puma Pris crece a nivel regional, donde ya cuenta con más de 2,5 millones de usuarios en la región (Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua y Puerto Rico), de los cuales 800.000 son de nuestro país.

«Hicimos una renovación integral de la app Puma Pris para ofrecer a nuestros clientes una mejor experiencia, con nuevas alternativas de uso, con la posibilidad de acceder de manera directa y ágil y, sobre todo, con más ahorros y nuevos beneficios. Sabemos qué es lo que el consumidor quiere de una app: que sea muy fácil de usar y que brinde buenas opciones de ahorro, sobre todo en combustibles», aseguró Lucas Smart, gerente de Marketing de Puma Energy.

Estos nuevos beneficios se suman a la amplia cartera de promociones que Puma Energy pone a disposición de sus clientes durante los días de la semana, gracias a las diversas alianzas que la empresa alcanzó con entidades bancarias y billeteras virtuales para beneficiar a la mayor cantidad de usuarios.

El descuento más valorado por los clientes es el 10% de descuento que se realiza todos los miércoles para que los clientes de Puma Energy puedan cargar el combustible que deseen, desde la nafta Súper con Cleantec -la única empresa en el mercado que incluye la Súper en sus promociones-, Premium con Cleantec Pro e Ion Diesel. El beneficio tiene un tope de hasta 50 litros.

Los usuarios de la app tienen también vouchers de descuento de hasta $30.000, que pueden canjear todos los días de la semana.

¿Cuáles son los beneficios?

  • Banco Nación: los viernes tienen un 20% de descuento quienes paguen con las tarjetas Visa y Mastercard del Banco Nación, a través de MODO y con un tope de $10.000 por cliente en estaciones adheridas
  • Banco Comafi – Todos los viernes, descuentos que van del 10 al 20% con las tarjetas del Banco Comafi. abonando exclusivamente con MODO y con las Tarjetas de Crédito Visa o Mastercard Comafi,o Tarjeta Visa Débito Comafi, hay un 10% de descuento con tope de $5.000 semanal para clientes de la Cartera General, un 20% de descuento con tope de $8.000 semanal para clientes de Cartera Premium, o un 20% de descuento con tope de $10.000 semanal para los de Cartera ÚNICO BLACK (el ahorro se verá reflejado como reintegro en la cuenta). 
  • Mercado Pago – Todos los viernes 10% por usuario con un tope de $5.000. Además, todos los sábados y domingos 10% de reintegro en la primera compra con la app Puma Pris, abonando con dinero en cuenta. El tope es de $5.000 por usuario y suma 150 puntos Pris de regalo.
  • VISA AL2 – Todos los días, los descuentos van del 5 al 10% pagando con la tarjeta de crédito VISA AL2. El descuento es en Diesel (5% de descuento o 200lts o 3 transacciones), Ion Diesel (10% de descuento o 200lts o 3 transacciones), Super (5% de descuento o 50lts o 3 transacciones) o Premium (5% de descuento o 50lts o 3 transacciones). No es acumulable con otras promociones y está vigente hasta el 31 de diciembre.
  • Banco Patagonia: Los jueves 20% de descuento con tarjetas de débito y crédito Visa, con un tope de $7.500 por cliente, si sos cliente Plus Plan Sueldo.


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Puma Energy renovó su app Puma Pris con el objetivo de mejorar la experiencia de sus usuarios, con nuevas alternativas de uso y más ahorros, beneficios y premios. Esta nueva versión añade un registro inicial en menos pasos, reconocimiento facial, integración con MODO como medio de pago y soporte online por WhatsApp, además de premios instantáneos y promociones personalizadas.

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