Silencio de Nación por la mesa de diálogo de Villa Mascardi: «Está todo en stand by»

La convocatoria de una nueva mesa de diálogo por parte del gobierno nacional para resolver el conflicto de Villa Mascardi sigue siendo un misterio. La cita estaba prevista para los últimos días de febrero, pero desde entonces, hay silencio absoluto de las autoridades nacionales.

Ni el secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla, ni el presidente de Parques Nacionales, Federico Granato, respondieron los requerimientos de este diario.

«Está todo en puntos suspensivos», indicaron fuentes del gobierno nacional a este diario y agregaron: «No hay retroceso; tampoco avances. No hay propuestas ni contrapropuestas. Está todo en stand by«.

En el último encuentro que se llevó a cabo en el gimnasio municipal 4, las autoridades nacionales propusieron devolver el rewe (sitio sagrado) a la comunidad Lafken Winkul Mapu y otorgarles un predio en el lago Guillelmo para levantar viviendas. Los referentes mapuches acordaron evaluar la propuesta.

Días atrás, el werken del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, admitió que no hay novedades respecto a un próximo encuentro “porque el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, no hace una propuesta. Parques no quiere devolver el territorio”. Dijo además que las 10 hectáreas en el lago Guillelmo “no configuran tierras aptas y suficientes”.

Luis Dates, propietario en Mascardi, coincidió en que no hay “ninguna información” por parte del gobierno nacional respecto de un próximo encuentro. “Lo que creo que es que la postura de la Winkul Mapu es radical. La propuesta de la Secretaría de Derechos Humanos les resulta insatisfactoria porque ellos quieren mucho más”.

Dates consideró “un disparate” que “un grupo de delincuentes, por la fuerza, se apoderen de un territorio. Ni siquiera por ancestralidad sino por visión mística de la supuesta machi. Con ese mismo criterio podrían alegar territorios sobre todo Bariloche”.

Dijo que sería “un precedente complicado. Si avanzan en esta propuesta, habrá miles de reclamos, con diversos argumentos atendibles o no. ¿Por qué el silencio ahora? Creo que el gobierno nacional no se va a inmolar por esta gente”.

Entendió que el gobierno nacional convocó a una mesa de diálogo “sin medir las consecuencias”. “Saben que tienen los días contados si toman una decisión que no se ajuste a derecho. La posición de esta gente, de estos delincuentes, es tan radicalizada que no podrán cumplir”, indicó.

Sobre la falta de novedades, Frutos no se mostró sorprendido. “Nosotros le impusimos que si no traían una respuesta concreta y lógica ni aparecieran. Lo que dijeron en la última reunión solo fueron tiros al aire. Es una oferta impracticable porque la Secretaría de Derechos Humanos no puede disponer de tierras fiscales. Fue un disparate”, agregó.