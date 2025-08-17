Sin acto oficial, Javier Milei almorzó con los granaderos de Casa Rosada por el 17 de agosto

El presidente Javier Milei asistió este domingo a la Casa Rosada para saludar y almorzar con los granaderos, en conmemoración del 17 de agosto, fecha en que se recuerda el paso a la inmortalidad del general José de San Martín.

El mandatario nacional se presentó con la indumentaria del Ejército y estuvo acompañado por la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y Macarena Jimena Rodríguez, quien fue señalada por algunos medios como la «CM de Adorni», aunque su vocero aclaró que es fotógrafa del presidente.

A través de sus redes sociales, Lemoine publicó una imagen junto a Milei vestido con ropa camuflada y escribió: «Hoy con Macarena Jimena conocimos al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas». «Vino a almorzar con sus granaderos, en el día del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín», agregó la legisladora.

Tras la conmemoración en Casa Rosada, Luis Petri será el encargado del acto público por el 17 de agosto

Por el 17 de agosto, Milei no realizó ningún acto oficial. En paralelo, el ministro de Defensa, Luis Petri, participó como representante del Gobierno en una ceremonia dedicada al «Libertador» en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde se encuentra el mausoleo de San Martín.

Petri estuvo acompañado por los jefes de las Fuerzas Armadas, incluyendo altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, frente a la Plaza de Mayo, lugar donde descansan los restos del prócer.

Con información de Noticias Argentinas