El Senado anticipa una semana intensa tras el cierre de listas para las elecciones 2025: los temas en agenda

El Senado tendrá una semana llena de actividades tras el cierre de listas de este domingo. Los temas en puerta incluyen los dictámenes para blindar el presupuesto universitario y la emergencia pediátrica, pero también entrará a debate el eventual aumento de miembros de la Corte Suprema. Además se espera que la oposición busque sesionar para desactivar decretos del Gobierno que ya fueron rechazados por Diputados.

Las actividades en el Senado comenzará a partir del martes. Según la información brindad en Infobae, los despachos del martes se consumarán en dos plenarios distintos:

Desde las 15, las comisiones de Salud, Población y Presupuesto analizarán la iniciativa que declara la «emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales«.

A las 16.30 se estima que se reúnan las comisiones de Educación y la de Hacienda para dictaminar la mejora en los fondos a universidades. Este texto había sido sancionado el año pasado, pero Javier Milei lo vetó.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados le dio media sanción, durante la primera semana de agosto, a los proyectos de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, lo que significó un gran golpe para el gobierno de Javier Milei que había vetado ambos proyectos.

El miércoles habrá nuevas exposiciones sobre un posible aumento de miembros en la Corte Suprema. Según se informó a las 10 la comisión de Acuerdos tratará primero de saldar pliegos militares que pide la Casa Rosada y una hora después un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia y Asuntos Penales volverá a realizar un cónclave para escuchar a nuevos disertantes sobre «una potencial suba de integrantes en la Corte Suprema de Justicia», explicaron a Infobae.

Puja de la oposición para sesionar y desactivar decretos del Gobierno

Si bien no se confirmó una sesión, en los últimos días trascendió que la oposición se está preparando para poder desactivar decretos que ya fueron rechazados en Diputados.

El kirchnerismo trabaja en un diálogo con un puñado de sectores aliados para poder autoconvocarse en el recinto el jueves y desactivar los decretos del gobierno relacionados con el INTI, INTA, Vialidad y Bando de Datos Genéticos, entre otros.

Sin embargo fuentes cercanas informaron a Infobae que algunos consideran que lo mejor es esperar los siete días reglamentarios de universidades y Garrahan para llevar todo el paquete completo para el 27 y/o 28 de agosto.