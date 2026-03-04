«Sin justicia no hay futuro», el mensaje de Juan Bautista Mahiques tras asumir como el nuevo ministro de Javier Milei

El designado como nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, difundió su primer mensaje tras asumir y marcó el tono que buscará su gestión.

A través de sus redes sociales, el funcionario agradeció la confianza del presidente y aseguró que encara esta nueva etapa con “responsabilidad y compromiso institucional”.

Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con… https://t.co/8K0qeG4WsF — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 4, 2026

Mahiques remarcó que trabajará para garantizar la independencia judicial y promover la seguridad jurídica, dos ejes que consideró fundamentales para recuperar la confianza ciudadana. También hizo hincapié en la importancia de que el Poder Judicial actúe con transparencia y eficacia.

El nuevo ministro subrayó que su gestión buscará contribuir a un estado de derecho firme, donde las normas se cumplan y las decisiones judiciales estén respaldadas por criterios técnicos y no por presiones políticas.

Según expresó, ese será uno de los principales desafíos de la etapa que comienza.

También agradeció especialmente al presidente Javier Milei, por la designación y por la confianza depositada en su figura para conducir la cartera. En ese marco, se comprometió a acompañar el rumbo general del Gobierno en materia de reformas.

En su declaración inicial, destacó que la Justicia cumple un rol central en la vida democrática y sostuvo que sin un sistema judicial sólido no es posible construir un futuro estable para el país. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer las instituciones y consolidar las normas.

«Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República«, afirmó Mahiques en su mensaje en las redes.

En el comunicado reafirmó su voluntad de impulsar un trabajo coordinado con los distintos actores del sistema judicial, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y dar respuestas más rápidas a la sociedad.

«La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas«, destacó.

De esta manera, el nuevo titular de Justicia dejó planteadas las bases discursivas de su gestión, con un mensaje centrado en la institucionalidad, la independencia de poderes y la necesidad de construir previsibilidad jurídica como condición para el desarrollo del país.